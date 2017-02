La victòria es resisteix

El Reus està abonat a l'empat. Ahir, l'1-1 va ser el fruit d'un partit amb una meitat per a cada equip. Els roig-i-negres van ser millors en la primera meitat, en què es van avançar en una gran triangulació completada per Ramon Folch (28') i en què van tenir ocasions per fer el segon gol. En la segona, el Reus va disminuir la intensitat ofensiva i l'Oviedo, conscient que podia estar content amb l'1-0 del descans i que havia de reaccionar per puntuar, es va envalentir. Els asturians van portar la iniciativa i van empatar gràcies a Borja Domínguez (66'). Així, la victòria es continua resistint a l'equip de Natxo González, que fa sis partits que no guanya, amb cinc empats, però que no perd la personalitat, sempre competitiu i amb voluntat de dur la iniciativa. Fer-ho amb continuïtat contra rivals de nivell, com l'Oviedo, ja és una empresa més complicada.

El Reus, que va sortir al camp amb el mateix onze del 0-0 a Cadis, va mostrar, de seguida, ganes de manar a partir de la intensitat. Raphael Guzzo va agafar les regnes de l'equip roig-i-negre, que es beneficiava de la mobilitat de Querol, el jugador més avançat, i de Fran Carbia i Jorge Díaz en la segona línia. Els xuts de Querol i Jorge Díaz i una centrada de Guzzo al segon pal, on va aparèixer, massa forçat, Alberto Benito, van ser les primeres aproximacions del Reus. La quarta acció ofensiva dels locals va ser letal. Guzzo va fer una passada profunda per a l'arribada de Benito, el qual, a la línia de fons i a la primera, va deixar la pilota enrere, a la frontal, on va aparèixer Ramon Folch per superar Juan Carlos amb un xut col·locat. El gol va premiar el Reus, que va tenir el segon a tocar en una acció de Querol, que es va plantar davant Juan Carlos, que li va endevinar la intenció. I encara abans del descans, Jorge Díaz va conduir la pilota fins que es va decidir a fer un xut ras i col·locat que el porter dels asturians va enviar a córner.

L'Oviedo havia acabat la primera meitat en vida, i es va conscienciar per aprofitar que el rival no l'havia sentenciat. Va fer una passa endavant i el Reus, que va pagar l'esforç de la primera meitat, va baixar una marxa la intensitat. Tot i això, l'Oviedo no va tenir moltes ocasions, però va tenir l'encert d'empatar gràcies a una bona volea de Borja Domínguez a centrada de Christian. El Reus no es va trobar còmode fins al final, va haver d'estar atent perquè la sensació de perill que transmetia l'Oviedo no es traduís en bones ocasions i només va protagonitzar un parell d'arribades tímides a l'àrea dels visitants en el tram final del partit.