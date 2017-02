Els reis de la insistència

No hi ha pressió que faci tremolar el Girona. Pablo Machín havia expressat la necessitat de prendre's amb tot el respecte del món la visita a Anduva, per més que el Mirandés lluités molt avall, i l'equip se'n va sortir. Ni els gols que anava marcant el Tenerife, que jugava a la mateixa hora a Palma i que s'hauria pogut acostar, van fer neguitejar els gironins. Ni tan sols el risc de caure en l'ansietat, la pitjor amenaça un cop ben collat i afeblit el Mirandés. Va trigar a arribar, però l'equip va acabar trobant el premi a la insistència, gràcies a un bonic gol de Sandaza amb la cama esquerra i un de penal de Longo –amb participació clau de Pere Pons en tots dos– i va fer una altra demostració de la seriositat amb què afronta un objectiu que ja no pot ser cap altre que l'ascens directe a primera divisió.

Ja no ve de nou que Machín introdueixi un grapat de canvis en l'alineació, i ahir va fer el rècord. La meitat dels jugadors de camp no havien estat titulars en l'anterior jornada, contra el Mallorca. A més de fer retornar Ramalho a l'eix, el tècnic va canviar els dos carrils, amb el retorn de Maffeo i l'estrena com a titular de Mojica. La titularitat de Pere Pons al mig estava cantada, però més sorprenent va ser l'alineació de Cristian Herrera, l'entrada del qual va provocar el retorn al dibuix amb dos puntes, i amb Borja García de sacrificat. L'esquema de joc no s'alterava, per enfrontar-se amb un rival que també té un patró peculiar. Javier Álvarez de los Mozos es va mantenir fidel al 3-3-3-1 que ja aplicava Carlos Terrazas, amb molt de joc per dins i poc per les bandes. La profunditat pels carrils, per tant, s'entreveia com una de les amenaces principals dels gironins, que van començar buscant molt de joc cap a l'esquerra, amb Mojica progressant i fent centrades. Sense fer res de l'altre món en atac, el Girona va estar prou tranquil al darrere en la primera meitat, cosa que no és fàcil a Anduva. El Mirandés, més enllà d'una rematada intranscendent de Sangalli poc després de començar, no va fer cap més rematada fins al descans. I malgrat que el Girona tampoc va fer treballar en excés Sergio Pérez, sí que va saber tenir més la pilota i provar de progressar cap endavant. No és que hi hagués gaire control en la primera part, perquè això ja era previsible en aquest terreny de joc, però com a mínim el Girona va poder jugar lluny de l'àrea de René i va trobar alguns espais, amb bons canvis de joc de Granell, que se'n va fer un tip. Una altra cosa és que això es concretés en perill real, perquè ni uns ni altres van estar gaire inspirats fins al descans. Sense Borja García d'enllaç, els gironins buscaven més els carrils per connectar amb els dos puntes, que van treballar sovint lluny de l'àrea.

El relatiu equilibri de la primera part, com a mínim en ocasions clares de gol, es va anar tenyint de domini dels visitants en la segona. El Girona va prendre la iniciativa de seguida, com si volgués fer el pas endavant que ja havia ensenyat en partits anteriors, com en l'última sortida, a Almeria. El Mirandés, que a casa solia funcionar com a mínim a rauxes, es va anar aculant al darrere i va perdre tota la capacitat d'intimidació. El resum de jugades, amb un sol xut de Kijera, ho diu tot. El Girona va anar convertint el duel en una mena de monòleg. Machín va voler oxigenar el costat esquerra amb l'entrada d'Aday per Mojica i també va fer entrar en joc Borja García, poc acostumat a asseure's a la banqueta, per Portu. Els gironins ja s'havien fet seu el control absolut de la situació, però no acabaven de trobar la manera de fer treballar de valent Sergio Pérez. I, sense notícies de contraatacs dels locals, que prou feina tenien al darrere, el pitjor enemic del Girona era la precipitació en què podia caure. Hi havia un grapat d'arribades, però poques rematades. I quan s'arribava a fer el xut, no es trobava porteria. L'equip, però, no perd mai la fe. I a diferència de la visita a Almeria, on no n'hi va haver prou amb la insistència, ahir els gironins van saber trobar la manera de desembussar el partit. Va ser clau la inspiració puntual de Sandaza, que va ser capaç de posar una pilota a l'escaire amb la cama dolenta, però també la feina de Pere Pons, impagable i fonamental en la recuperació, i la visió de Borja García, que va trobar el de Toledo a l'altre costat.

El 0-1 (83') va acabar d'ensorrar el Mirandés, que feia estona que clamava perquè el partit s'acabés sense gols. I lluny de buscar una reacció a la desesperada, els homes de Javier Álvarez de los Mozos van rebre l'estocada. Pere Pons, omnipresent per moments, va tornar a aparèixer, va penetrar a l'àrea i va ser objecte d'un penal clar. Longo, que havia substituït Cristian Herrera, va assumir la responsabilitat i va marcar el 0-2, una muntanya ja inabastable per al Mirandés. El Girona va patir menys que mai a Anduva i es va endur un altre triomf de gran valor. Queden encara moltes emocions per viure i molts partits d'alta gamma, com el de dissabte a Montilivi contra el Getafe, però el camí cap a primera fa molt bona pinta.