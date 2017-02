Un mes en el punt de mira

La visita dissabte del Getafe a Montilivi, marcada des de fa moltes setmanes en el calendari dels gironins, marcarà el començament d'una sèrie de màxima intensitat, d'emocions molt fortes, que pot agafar una rellevància enorme a l'hora d'encarrilar el segon lloc d'ascens directe a primera divisió. El Girona fa mesos que defensa la posició de privilegi, sense la tranquil·litat del Llevant –líder amb 15 punts més que el tercer–, però amb un coixí molt benvingut de 8 punts, i ara té un mes per intentar que els perseguidors el vagin perdent de vista. No hi haurà res fet perquè queden quinze jornades i la lliga no s'acaba fins a l'11 de juny, però les quatre jornades del març agafen una gran transcendència, perquè tres dels quatre partits dels blanc-i-vermells són contra rivals que aspiren a prendre'ls el segon lloc.

El Girona té dues cites majúscules consecutives a Montilivi, convertit en un fortí. Després del Getafe, trepitjarà l'estadi el Cadis, que té vuit punts menys que els de Machín. Els gironins, que entre les visites dels madrilenys i els andalusos tenen programat un partit al camp del Reus –l'únic duel de març que no és contra un dels perseguidors–, tancaran el mes visitant el Carlos Tartiere, el gran actiu de l'Oviedo, que conserva expectatives d'ascens directe malgrat que és a deu punts del Girona.

Un cop superada la fase intensíssima del març, el Girona només tindrà pendent un altre partit contra un dels perseguidors. És el Tenerife, el duel contra el qual no trigarà gaire més a arribar –per setmana Santa, el cap de setmana del 16 d'abril– després de jugar contra el Rayo i el Numància. Sense fer gaire soroll, el conjunt de Pep Lluís Martí ha anat progressant fins a guanyar-se el dret de somiar amb l'ascens directe.

Cada setmana n'hi ha