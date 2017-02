Els nobles obren escletxa

Si hi ha una cosa que caracteritza la segona B és la igualtat. En la categoria de bronze, hi ha projectes més ambiciosos i amb més recursos que d'altres, però aquí això no és garantia de res i les coses sempre estan equilibrades. Obrir forat, amb tot, és una tasca difícil, i enguany s'està veient. No ha estat fins a aquest cap de setmana que s'ha obert escletxa en la part alta. Les victòries dels quatre primers classificats, unides a les ensopegades de l'Hèrcules i el Vila-real B –els groguets van ser víctima precisament del Badalona– han fet que la diferència entre el quart i el cinquè sigui de cinc punts.

El grup català, amb tot, és el que té la bretxa més gran entre els equips del play-off i la resta. Hi ha més equilibri, això sí, entre els equips que hi ha en la zona de promoció. La diferència entre el Barça B (1r) i el Badalona (4t) és força gran (8 punts), però en la resta de grups els primers han aconseguit un marge major. Els casos més exagerats són els del grup primer (15 punts) i, sobretot, el segon: l'Albacete té 56 punts i el Madrid Castella en té 40. El Badalona, de fet, és el quart classificat que ha obtingut més punts.

Tot i les diferències, queden onze jornades i 33 punts en joc, de manera que el missatge que impera a tots els vestidors és encara el de la prudència. L'entrenador del Badalona, Manolo González, té molt clar que fer volar coloms pot ser una temeritat. “Queda molta lliga encara i, si al final juguem el play-off, patirem molt per classificar-nos-hi”, afirma el tècnic d'arrels gallegues, que creu que d'aquí al final les diferències es reduiran en comptes d'eixamplar-se: “Si juguem la promoció, no acabarem a cinc o sis punts del cinquè, ja que ara l'exigència és molt alta, que els de sota també s'hi juguen la vida. Ara no és només qüestió de dominar el joc, has de dominar altres circumstàncies del partit.”