De cop i volta, fora del pou

Fa dues setmanes, l'última posició del Nàstic i els cinc punts que el separaven de la zona de permanència es veien com un mur elevat, molt difícil de superar, sobretot a curt termini. L'equip grana no acabava d'oferir bones sensacions, sobretot després de l'1-1 contra l'Alcorcón a casa; li continuava costant molt guanyar –4 victòries en 25 jornades– i s'esperava que els equips de la zona baixa es comencessin a espavilar, tal com sol succeir cada temporada en la segona volta. Però, quinze dies després, la situació del Nàstic s'ha capgirat com un mitjó gràcies a dues victòries (2-0 contra el Numància al Nou Estadi i 1-2 a Saragossa) i a les ensopegades dels rivals directes, sobretot l'Almeria, el Mallorca i el Rayo Vallecano, que dels sis últims punts en joc no n'han aconseguit cap.

Així, en només dues jornades, el Nàstic ha eixugat els cinc punts que el separaven de les places de permanència, ha avançat quatre equips i ha passat de l'última posició a la divuitena, amb un punt de marge respecte al dinovè, primer equip en zona de descens. Per sobre, té el Saragossa, catorzè, a tres punts de distància.

Al pou, 22 jornades

El vestidor grana és conscient que encara no han fet res, però la nova situació els permet mirar el futur amb més confiança i tranquil·litat i, sobretot, alliberats de dues lloses importants, la de ser cuer –ho ha estat 20 jornades– i la d'estar en zona de descens –22–. Des de l'arribada de Juan Merino, el Nàstic ha millorat els registres, que és el que s'esperava, més enllà del joc, amb el canvi de tècnic. Amb l'andalús, el Nàstic només ha perdut un dels vuit partits i n'ha guanyat tres. Si ens fixem en els sis duels de la segona volta, l'equip tarragoní fa números de fase d'ascens, ja que és el sisè millor. Per arribar als 50 punts que asseguren la permanència –ara en tenen 29, quan falten 15 partits per acabar la lliga–, els grana han de mantenir el ritme.