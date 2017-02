El súmmum de la regularitat

Són unes quantes les estadístiques que demostren que el Reus és aquesta temporada un equip molt regular i competitiu, estable i difícil de batre. Avançada ja la segona volta, l'equip de Natxo González està just a la meitat de la classificació –és onzè–, a la mateixa distància –a 7 punts– de les places de fase d'ascens a primera divisió i de les de descens a segona B. Amb el mateix nombre de partits guanyats i perduts (8), el Reus és un dels tres equips que més vegades ha empatat (11). És en les últimes jornades en què les igualades són més habituals. El conjunt roig-i-negre ha empatat cinc dels últims sis partits, que és la ratxa més llarga de la temporada de jornades sense guanyar, per bé que només ha perdut un partit. Els reusencs han empatat a casa contra el Mallorca, el Getafe i l'Oviedo per idèntic resultat (1-1) i als terrenys de joc del Mirandés (1-1) i del Cadis (0-0). L'única derrota del cicle és l'1-0 del camp del Numància.

Els resultats igualats i amb pocs gols són una norma aquesta temporada en els partits del Reus, ja que en cap ni l'equip roig-inegre ni els seus rivals han fet més de dos gols. Només un, el 0-2 del terreny de joc de l'UCAM, s'ha resolt per més d'un gol de diferència. El Reus és, al mateix temps, el segon equip menys golejador (21 gols marcats) i el segon menys golejat (20 gols rebuts) i els seus partits són, lògicament, els que ofereixen menys gols.

El Reus ha tingut durant tota la temporada el seu punt fort en la solidesa defensiva, un signe d'identitat ja a segona B, mentre que els seus problemes se centren en la creació ofensiva. De tota manera, en els dos últims partits, a Cadis i a casa contra l'Oviedo, Natxo González va destacar que el seu equip va ser capaç de generar força ocasions de gol, un fet més habitual en el primer terç de campionat que en els dos últims mesos.