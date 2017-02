La graderia, un plus d'energia

Malgrat no haver perdut ni un sol partit en tot el curs a Montilivi i haver-hi encadenat més victòries que mai a segona A (set), l'aficionat no ha acabat de fer el pas. El Girona ha fet mèrits de sobres per omplir l'estadi i, de moment, només ha aconseguit guanyar adeptes amb comptagotes: en els dos últims partits s'ha superat de poc la mitja entrada, i la vegada que la graderia ha fet més goig hi ha hagut una ocupació que ni tan sols ha arribat al 70%.

De sobte, però, tot canviarà. Ja va passar la temporada 2012/13 (la del primer play-off). També la 2014/15 (el curs dels 82 punts i del maleït partit contra el Lugo). I també l'any passat (l'escalada de l'equip, que es va classificar per a la seva tercera fase d'ascens a primera divisió). Aquesta vegada, a banda de l'arribada del bon temps, s'hi afegeix una situació mai vista a Girona, amb un equip llançat cap a primera divisió i amb vuit punts d'avantatge respecte al tercer classificat. Suficient per tornar a despertar la Gironamania, una espècie de virus primaveral que fa que tothom senti els colors de l'equip de Pablo Machín i que ningú es vulgui perdre els partits d'un equip que, al gener, contra el Sevilla Atlético i estant també en zona d'ascens directe, només va aplegar 2.528 aficionats a la graderia.

A banda de la situació de privilegi de l'equip, dissabte hi ha també el reclam de la visita d'un rival directe, el Getafe, al qual el Girona pràcticament eliminarà de la lluita per l'ascens directe si el derrota. Sobre el paper, el rècord d'assistència de la temporada –6.086 espectadors contra el Llevant– s'ha de superar amb escreix. “Hem fet mèrits perquè vinguin 8.000 aficionats en cada partit fins a final de temporada”, va comentar Àlex Granell. El gironí no veu cap excusa perquè Montilivi no voregi el ple aquest dissabte: “El dia i l'horari són boníssims i ve un rival qualificat. Però, per sobre de tot, hi ha el Girona. Tornem estar a prop d'un ascens i no volem fer aquest camí sols. Estem molt agraïts als 5.000 que ens donen suport en cada partit a Montilivi, però volem més gent al camp”, va afegir.

“Mai no és tard”, va reblar Aday Benítez, un altre dels jugadors consolidats al club. “Tots som conscients que després de dues decepcions com les que hem tingut les dues últimes temporades costa molt tornar a començar. Si ens ha costat a nosaltres, encara més a l'afició. Però ja hi tornem a ser. I per a l'equip és molt important el suport de la graderia. No és el mateix jugar davant 3.000 espectadors que en un camp ple”, va afegir el de Sentmenat.

Increment obligat