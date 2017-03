Alternativa emergent

Fitxat l'últim dia del mercat d'estiu, Raphael Guzzo (São Paulo, 1995) va aterrar al Reus com una aposta de futur –té contracte fins al 2021– i, amb temps i una bona adaptació, com una alternativa per a la llarga i exigent temporada actual. A Guzzo no li ha estat fàcil entrar a l'equip (95 minuts repartits en cinc partits fins a la jornada 24), però ara s'ha convertit en una peça més d'un equip amb dèficit ofensiu que necessita l'aportació dels seus futbolistes creatius, com és el cas del jove portuguès, un mitjapunta amb tècnica i bona visió de joc.

Natxo González pretenia que el seu equip tingués més possessió de pilota i més profunditat amb l'entrada de Raphael Guzzo a Miranda de Ebro (1-1) i Sòria (1-0), i en tots dos va quedar satisfet amb el rendiment de l'exjugador del Benfica. Així, Guzzo ha estat titular en els dos últims partits de l'equip roig-i-negre –no ho havia estat mai abans–, el 0-0 al camp del Cadis (83 minuts) i divendres passat contra l'Oviedo, en què va participar en el gol dels locals (1-1). Va ser una passada llarga per a la incursió per la dreta d'Alberto Benito, que va fer l'assistència enrere perquè Ramon Folch superés el porter de l'Oviedo amb un bon xut col·locat. Després del duel, Guzzo es va mostrar satisfet pels minuts de què disposa. “Estic content per poder ajudar l'equip i he d'aprofitar les oportunitats que ara tinc”, va afirmar el mitjapunta del Reus, que lamentava que el seu equip no hagués pogut aconseguir els tres punts malgrat la millora en el joc respecte als últims duels. El Reus vol recuperar la versió de la primera volta per continuar sumant i mantenir-se lluny de la zona de descens a segona B.

Guzzo, que abans del Reus va jugar a la segona portuguesa amb el Chaves i a primera amb el Tondela, cedit en els dos casos pel Benfica, club en el qual es va formar, és l'únic dels tres portuguesos de la plantilla roig-i-negra que actualment té protagonisme. Ricardo Vaz va començar jugant força, però en els últims onze partits només ha fet una aparició de quatre minuts, mentre que Vitor ha tingut problemes físics i només ha jugat quatre estones. No supera unes molèsties en un genoll i encara és baixa.