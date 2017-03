Solidesa elevada a excel·lència

Després d'encaixar gols en els cinc últims partits del 2016, el Girona ha trobat la solidesa desitjada amb el canvi d'any. René únicament ha hagut de treure dues pilotes de les seves xarxes (les dues en el minut 87), al camp de l'Elx (1-0) i a casa contra el Valladolid (2-1). La del Martínez Valero va costar la derrota i va ser un gol gairebé sense voler de Rober Correa quan el partit feia tota la pinta de 0-0. La de Montilivi va ser un error de concentració provocat segurament per un excés de confiança amb el 2-0.

Són sis porteries immaculades aquest 2017 que haurien pogut ser vuit. L'equip de Pablo Machín està vorejant l'excel·lència defensiva i René Román ho agraeix: “Hem trobat una solidesa que és fonamental. Ens manté dins dels partits amb possibilitats de guanyar-los fins al final, com s'ha demostrat contra el Mallorca i el Mirandés.” Dels dotze zeros a la porteria del Girona, quatre són amb Bounou a sota els pals i vuit amb René. El gadità (deu gols encaixats en quinze partits) té millor mitjana que Raúl Fernández, el porter del Llevant, que a més del líder és l'equip menys golejat de la categoria.

Tot i els números excel·lents, René no es considera amb el lloc garantit. “En aquest equip no hi ha ningú imprescindible. Ja es veu cada setmana amb els canvis que hi ha a l'onze. La competitivitat és màxima.” L'andalús encadena onze titularitats (i ha jugat tretze dels darrers catorze partits), i sembla ja l'aposta definitiva del tècnic. “Bounou és un gran porter i en qualsevol moment pot entrar. Tots dos treballem al màxim per jugar, però això es l'única cosa que no depèn ni d'ell ni de mi.” René extrapola la competència a sota els pals en la resta de demarcacions: “Aquí s'entrena al 200% perquè tothom vol jugar. Hi ha més risc de lesions en els entrenaments que en els partits”, diu.

El nou rol