“Si volem ser un club de primera, Montilivi no pot quedar com està”

Ens agradaria fer la ciutat esportiva a Girona, però està gairebé descartat. No ens hem entès amb el propietari Estem treballant perquè Montilivi no sigui només un estadi de futbol. No s'hi ve només a veure noranta minuts No es perd l'essència del club per marxar uns quilòmetres de Girona. El projecte és sa i maco i tots els ajuntaments el volen Em semblaria molt agosarat parlar de primera amb tot el que hem viscut. Ve de minuts. Per tant, som molt prudents Tot el que aprofitem de la relació amb el Manchester City, des de l'àrea de negocis fins a l'esportiva, ens interessa per créixer

A punt de viure un moment clau de la temporada, el Girona fa temps que treballa als despatxos amb la hipòtesi, cada cop més fonamentada, de jugar a primera la temporada que ve. El seu director general, Ignasi Mas-Bagà, és prudent però admet que s'estan preparant per si l'equip obté el premi gros.

Arriba una fase clau de la temporada, i amb el Girona en un lloc de privilegi.

Hem d'estar molt contents amb el lloc en què ens trobem i amb el fet de ser en zona d'ascens directe des de fa setmanes. Des de la prudència, estem treballant amb molta il·lusió, afrontant les jornades que queden.

S'esperava un rendiment tan òptim de l'equip?

Vam veure el punt d'inflexió de la temporada passada, en què per Nadal érem en una posició de la part baixa. El Girona jugava bé, però faltava alguna cosa, aquells ingredients que donen els punts i que van arribar en la segona volta. Aquest any s'ha començat força bé des del principi, i estem a molt bon nivell. Si m'ho esperava? No ho sé. Sí que puc dir que ens hem reforçat molt i que hem invertit molt en una plantilla per això, perquè volem estar lluitant amb els de dalt.

Ara falta acabar d'engrescar l'afició. Creu que ha arribat el moment d'omplir Montilivi?

Els necessitem més que mai. Estem en la mateixa línia del cos tècnic i els jugadors, que han fet una crida a l'afició perquè ens acompanyi en partits que són crucials. Confio que, tal com estem veient amb les altes d'abonats, això es traduirà en bones assistències.

Tanquen l'aixeta dels abonaments? Els 7.000 deuen estar a punt de caure.

Encara no s'hi ha arribat. Tampoc puc dir el nombre exacte del sostre d'abonats, perquè va en funció del percentatge d'entrades que hi ha d'haver a la venda, les que van per a patrocinadors o les d'intercanvi amb els clubs.

Però hauran de dir prou?

Les previsions ens fan pensar que serà qüestió de dies que haurem de dir que ja no podem tenir més abonats. I ho direm amb alegria. Haurem donat cabuda al que l'estadi pot assumir.

Quan van entrar, ja parlaven d'un projecte per arribar a primera a mitjà termini. És el moment ideal?

Crec que hem de treballar en aquesta línia, des de la direcció del club, i donar les millors eines possibles a l'entrenador per poder assolir l'objectiu. El nostre objectiu és pujar en els propers anys. No ens hem fixat una data límit per pujar. No som un club que estigui ofegat, la viabilitat del qual passi per l'ascens. No tenim data, però sí que l'objectiu és pujar a primera divisió.

Escapar-se per tercer any, i tal com està l'equip, seria un cop duríssim?

Això s'hauria de preguntar més als que juguen. Òbviament, no ens podem separar dels seus sentiments, però intentem que la nostra estratègia no es vegi afectada. És clar que s'orienten campanyes concretes per animar l'afició, però l'estratègia del club és la mateixa. Quan et veus instal·lat en el segon lloc ho veus molt a prop, però em semblaria molt agosarat parlar de primera amb tota la història que hem viscut recentment. Ve de partits, de minuts. Per tant, som molt prudents.

L'estabilitat del club ha impulsat l'equip?

Tot hi ajuda. L'entorn és molt important en un equip de treball. Els esportistes d'elit necessiten poder-se evadir de la part més de gestió i administració d'un club. “No news, good news.” Si tot va bé, no me n'he ni d'assabentar. L'engranatge del club funciona, amb molta gent al darrere que ho fa possible. Els jugadors estan tranquils i el club està invertint cada vegada més, any rere any, en la plantilla. Hem pujat en el rànquing de límits salarials i som el cinquè equip en inversió en la plantilla. Això no t'assegura res, és clar. El Rayo és el club amb més pressupost. Però sí que és cert que apostem per la plantilla i que els jugadors estan tranquils.

L'ascens seria una gran notícia també per al Manchester City?

Crec que, si continuen venint jugadors cedits com ho han estat fent fins ara, la notícia serà que suposo que els jugadors que en Quique Cárcel demanarà seran ja d'un nivell diferent. No dic que els que tenim no en tinguin, però sempre seria més fàcil atraure jugadors estant a primera divisió.

La implicació del City ha anat creixent. S'ha de fer encara més visible?

Jo crec que sí, i aquesta és la nostra idea. Tot el que puguem aprofitar d'aquesta relació, des de l'àrea de negocis fins a l'esportiva, és obvi que ens interessa per fer créixer el club, perquè creiem que el City està liderant el negoci del futbol en l'àmbit mundial.

I al City, percep que també li interessa?

No he parlat directament d'aquests temes amb ells.

S'han vist tècnics i altres responsables del club anglès per Girona. Més enllà de les cessions, es preveu una vinculació entre clubs més estreta?

Des de l'àrea de la qual puc parlar, la de la gestió, de moment ho visualitzo amb cessió de jugadors. Més enllà, ja hauria de ser a nivell d'accionariat. I això sí que se m'escapa. En l'accionariat, és tan fàcil com que es posin d'acord dues parts i es traspassin accions. Això no ho puc dir perquè no ho controla el Girona.

Montilivi pot acabar quedant petit en la recta final. I si hi ha ascens, encara més. Tenen ja algun pla de reformes?

La nostra obligació quan comencem a planificar la temporada vinent és tenir en compte l'escenari A [a primera] i el B [a segona A]. Parlo pel que fa a gestió, però també d'àrea esportiva, a l'hora de buscar perfils de jugadors. Amb la hipòtesi de primera, una de les coses a tenir en compte és l'estadi, i per això treballem en possibles millores i ampliacions. És un treball d'enginyeria. S'estan fent estudis, anant de la mà de l'Ajuntament, perquè s'ha de tenir previst. Anem bé de temps per si s'ha de reformar o ampliar l'estadi.

En l'escenari A, quines són les actuacions més immediates?

Si seguim el reglament de la lliga, que ja és vigent per als clubs de primera aquesta temporada i que la vinent ho serà també per als de segona, hi ha uns requisits mínims d'il·luminació que no acomplim. Per, tant, la il·luminació és prioritària, tant si pugem com si no. I no són només els focus, sinó tota la instal·lació del darrere. Quant a capacitat, hi ha una norma que parla de 15.000 seients a primera, però amb un període de carència de dos anys. Per tant, no és tan prioritari. Sí que crec que si pugéssim hi hauria demanda, i per aquest motiu estem estudiant l'ampliació de l'estadi. No per arribar a 15.000 espectadors, sinó en funció de la demanda que segur que hi haurà. Una altra reforma que s'ha de fer és la millora de les instal·lacions per a la premsa. Tot això, a més d'un projecte que estem reclamant des del juliol: la instal·lació d'uns lavabos permanents a preferent i l'adequació de la nova ubicació de taquilles.

Tècnicament, en quin sector és més factible ampliar l'estadi?

És el que s'està estudiant, perquè hi ha un tema de subsòl que ens marcarà, a més de les limitacions dels veïns que tenim.

La capacitat de la tribuna no és gaire elevada, i la coberta és d'uralita. Pensen fer-hi alguna cosa?

De l'uralita, l'Ajuntament en fa un manteniment molt exhaustiu. No s'ha de treure si no està malmesa. Si la tribuna és petita? No m'ho plantejo per sectors. I no hem de perdre de vista el que som. Aquest és el nostre estadi. Sí que ens hem d'adaptar a les exigències de la LaLiga, el segon any, però s'ha d'analitzar molt bé per quin costat es pot créixer. Per ampliar la tribuna probablement els costos serien més elevats.

Veu més possibilitats als gols?

Crec, i dic que ho crec perquè encara no tenim el projecte, que les solucions temporals passaran pels gols i per la preferent. Veig la tribuna com una zona més permanent. I hem de tenir en compte que estem parlant d'una cosa que no ha ni passat.

A l'Ajuntament, li demanen implicació directa, que assumeixi i lideri les obres, o que els deixin fer a vostès?

Hi ha projectes que ja ens han manifestat que els hem de fer nosaltres. El seu compromís amb el club és ferm, i per això treballem junts amb moltes millores. Però ells són molt conscients que tenen uns pressupostos i hi ha coses que no poden assumir. Els lavabos i les taquilles ja estan aprovats, en fase de procediment, tot i que s'ha endarrerit més del que esperàvem.

Què demanarà l'Ajuntament que faci el club?

Primer de tot, estem demanant pressupostos de totes les reformes. Quant a l'ampliació, haurem d'estudiar el càlcul entre el cost i el rendiment que podríem treure dels nous seients. No sabem encara ni quins costos estructurals necessitarem per començar.

Montilivi serà la casa del Girona, o hi hauria la possibilitat de buscar una altra ubicació?

Ni em passa pel cap canviar de seu. Sí que tinc clar que, en un futur, si volem ser un club de primera, no ens podrem quedar amb l'estadi tal com està ara.

Què més hauria de tenir?

Ja estem treballant perquè no sigui només un estadi de futbol. Que la gent tingui marcat a l'agenda que ha de ser a Montilivi perquè hi ha partit, però que no s'acaba tot als noranta minuts de joc, sinó que s'ha de donar contingut a tot tipus de clients, que puguin consumir diversos productes. S'hauria de donar cabuda a les empreses, per poder fer-hi negocis, i dirigir-nos a les famílies. El que està passant a la gespa els últims anys és d'un nivell per omplir l'estadi. A partir d'aquí, des de la gestió hem de donar resposta a una gent que no ve només a veure noranta minuts de futbol.

En quin estadi s'emmiralla?

Sempre s'ha de tenir en compte on està ubicada la instal·lació. Nosaltres som en un entorn amb la universitat i el bosc molt a prop; sabem que això no canviarà i hi estem còmodes. Hem de veure els límits per on podem créixer que ens posi l'Ajuntament. I crec que la ciutat està interessada que, si el club continua creixent, desenvolupar aquesta instal·lació sigui voluntat de tots. Si pensem en la rendibilitat d'un estadi amb un sol ús cada quinze dies, no és òptim. Respectant les línies que ens posi l'Ajuntament, les associacions de veïns i els altres agents de l'entorn, hem de mirar de dotar l'estadi de diversos serveis.

Continuem veient l'equip entrenant-se lluny, a Tordera o a Navata. Costa més del que creia avançar amb la ciutat esportiva?

Tenim clar que avui dia no hi ha terrenys amb qualificació d'equipaments esportius disponibles, ni a la ciutat de Girona ni als voltants. Això no existeix. Per tant, estem anant a terrenys amb qualificació d'agrícoles. Això, si passa tots els filtres de propietari, Ajuntament i Urbanisme, implicarà un període d'entre divuit mesos i tres anys per a la seva utilització. El que tenim de moment són solucions temporals. La solució per a la temporada que ve, tal com estem, també serà temporal.

És un objectiu marcat amb claredat des del primer dia...

És un projecte estratègic. Hi ha terminis que no es poden escurçar, però hi continuem treballant. Hem buscat ubicacions, que potser s'acaben descartant, per diversos aspectes. Que no es visualitzi no vol dir que no estiguem treballant durament per aconseguir com a mínim la ubicació.

L'opció que més els agradava ha quedat descartada?

Hi havia diverses opcions que ens agradaven, i una era al terme municipal de Girona, molt interessant per la proximitat. Però no ens hem entès amb el propietari i s'ha hagut de descartar. Nosaltres coneixem la posició nostra i la de l'Ajuntament, però al final això és una negociació amb el propietari. I no ens hem trobat.

Han buscat molts altres llocs, de diversos municipis?

Sí, molts. Ens agradaria, en l'aspecte operatiu, no allunyar-nos. Però també hem de ser conscients i pràctics. No es perd l'essència del club per marxar uns quilòmetres. Ens agradaria Girona, però gairebé està descartat. Perquè no hi ha terrenys.

Els altres ajuntaments s'hi posen bé?

Tots s'hi posen bé. El de Girona, el primer; ha treballat molt perquè el Girona tingui una ciutat esportiva. Tot ajuntament vol la ciutat esportiva del Girona. És un projecte global, és futbol, és mainada... És un projecte molt sa i molt maco.

Ha parlat de solucions temporals. Ho seria intentar construir un sol camp d'entrenament?

Estem treballant conjuntament amb l'àrea esportiva. Una millora amb vista a la temporada que ve seria no haver de variar tant d'instal·lació. Fer-ne una més fixa. Això seria una millora per poder seguir unes rutines.