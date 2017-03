Querol: “És casa meva”

El Reus s'ha assegurat la continuïtat d'un dels seus fills pròdigs, David Querol. Format al planter, va deixar el club el 2011 després de tres anys a tercera i hi va tornar l'estiu passat, ja amb experiència a segona A, per ajudar l'equip de la seva ciutat en el debut en la categoria. Querol continuarà al Reus fins al 2019, o 2020, si hi ha ascens a primera. “El seu és un cas especial, perquè és de la casa”, deia ahir el president, Xavier Llastarri, en l'acte protocol·lari de la renovació. Querol és conscient que és un futbolista insígnia per al Reus i per això tenia clara la seva continuïtat. “Al seu moment vaig marxar per circumstàncies de la vida, però quan vaig tornar a l'estiu sabia que seria per temps. És casa meva i m'hi sento valorat”, va dir Querol, content d'haver superat els problemes físics de la primera volta i ser ara titular. El director esportiu, Sergi Parés, va assegurar que és un jugador “estratègic” per al Reus, “perquè és d'aquí” i perquè “encara li queda marge de millora”. Parés en destaca el dinamisme, l'arribada i l'un contra un.