On n'hi ha dos n'hi ha tres

“Tots trestenim una cosa en comú: el gol”, diuen. Enguany, plegats, n'acumulen 13

A casa dels Cano gairebé només es parla de futbol. Amb tots tres germans jugant a tercera, la vida de la família Cano ha girat sempre al voltant d'una pilota. Des dels inicis al Laietà, al costat de casa, passant pels tornejos d'estiu al poble, fins a coincidir, enguany, tots tres en categoria estatal.

“Els caps de setmana, els pares es recorren mitja Catalunya per veure'ns jugar. Sempre ha estat així. I nosaltres, quan els horaris ens ho permeten, també ho fem”, explica el gran, l'Àlex, capità i emblema d'un històric, l'Europa, amb el qual encadena la seva vuitena temporada. Abans de començar la seva etapa com a amateur, però, l'ara jugador escapulat va passar per l'Escola del Barça, el Barça Comtal, el Collblanc Sants, l'Hospitalet i el Cornellà, una trajectòria que gairebé va calcar el seu germà Carlos, dos anys menor. “Però el que de veritat prometia era el petit, el Jordi, que va jugar als equips de base de l'Espanyol. Disfrutàvem molt seguint-lo en els tornejos que jugaven contra el Madrid i altres equips grans”, explica el mitjà, consolidat ja com a golejador a tercera divisió amb el Granollers. A l'Espanyol, però, no va acabar de triomfar i, després d'un parell de cursos foguejant-se al Vista Alegre, el petit va seguir els passos dels seus dos germans i va fer el salt a tercera per la porta gran, fitxant per l'Europa del seu germà Àlex: “Que hi fos ell em va ajudar a decantar-me per aquesta proposta. Vam viure l'estiu amb molta il·lusió i ganes que comencés el curs”, explica el Jordi. Al final, però, les coses no van anar com s'esperaven i l'extrem va acabar fent les maletes per marxar al Castelldefels, on sí que li estan sortint les coses bé. “A mi em van fitxar perquè havia fet gols i a l'Europa em feien jugar de carriler”, es lamenta. “Per a mi la situació també va ser força estranya –comenta el seu germà–, però l'havia de tractar com un company més. Li deia que si no jugava havia d'esforçar-se encara més.”

D'una pasta diferent