“He vist coses que no m'han agradat gens”

El Nàstic ha redreçat el rumb i, després de mesos de depressió ocupant la zona de descens, la passada jornada en va sortir. Però no tot són flors i violes. No hi ha res fet i, per assegurar la salvació, queda molta feina per fer. Aquesta és la consigna que el seu tècnic, Juan Merino, està intentant transmetre als seus jugadors. I no és fàcil, segons va explicar ahir. L'entrenador gadità va parlar sense pèls a la llengua i va criticar l'actitud d'algun dels seus homes després d'haver encadenat aquesta sèrie de bons resultats. “He donat un toc d'atenció a la plantilla [...], no m'han agradat gens certes coses que he vist aquesta setmana”, va dir Merino, que vol avisar els seus: “Només hi ha un camí per assolir l'objectiu i no l'hem assolit encara ni de bon tros. Aquest camí és el treball, ser honrat, ser senzill, ser humil, cuidar-se i tenir bons hàbits.” Unes paraules destinades a cridar l'atenció a aquells futbolistes que el tècnic considera que cal esperonar. Un nom propi és el d'Achille Emana, amb el qual Merino i Viqueira van tenir una llarga xerrada individual després de l'entrenament. El mateix entrenador no va desmentir que el camerunès és un dels jugadors que s'han de posar les piles.

Les paraules de Juan Merino, a més, no són fruit de la improvisació. Al darrere hi ha una estratègia i el mateix tècnic va exposar-la. “L'entrenador hi és per protegir el jugador, però de vegades també està bé que el futbolista se senti pressionat per l'afició”, va dir el preparador grana, que hi va afegir: “S'ha de fer veure al jugador que té una responsabilitat respecte a l'aficionat.” Demà, amb tot, la plantilla del Nàstic rebrà el Còrdova conscient que està prohibit relaxar-se.