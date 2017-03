Tret de sortida cap a l'elit

X.M.

Pablo Machín ha fet un munt de retocs en l'alineació inicial de les últimes setmanes, i això que no hi estava obligat, perquè fa setmanes que no hi ha contratemps. “Quan les coses van bé, sembla que hi hagi menys lesionats”, reconeixia l'entrenador, que assegura que ni es fixa en el nombre de retocs que fa cada setmana. “El que sé és que no tinc un onze tipus i que cada setmana el reciclo. Sé més o menys com plantejarem el partit, però encara no sé si farem el mateix onze o en tornarem a fer cinc”. L'alineació, per tant, torna a estar carregada d'incertesa. Una de les zones amb més possibilitats de canvis és als carrils. A Anduva, el tècnic va situar Pablo Maffeo i Johan Mojica a l'esquerra, i cap dels dos té garantida ni de bon tros la titularitat, perquè Sebas Coris sol tenir protagonisme a Montilivi i Aday aspira a recuperar el lloc a l'esquerra, on havia agafat molta regularitat. A la zona ofensiva, el més probable és que Borja García, suplent a Miranda, recuperi la titularitat. Machín també va parlar de Longo –va demanar disculpes per haver pres el llançament de penal a Granell– i dels altres puntes: “S'ha de valorar la generositat de Granell. Els davanters volen fer gols, i això és legítim. Longo és el màxim golejador, Sandaza va obrir la llauna i Cristian ens ha donat molt i sembla que torna a tenir protagonisme. Tots som importants.”