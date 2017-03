Cita en un escenari molt convuls

El Reus fa sis partits que no guanya, però els cinc empats el mantenen a la zona tranquil·la. Es tracta, sobretot, de conservar la distància respecte als equips de baix, i per això el partit d'aquesta tarda a Vallecas té una importància especial. El Rayo és el primer equip en zona de descens, amb set punts menys que el Reus. Els madrilenys estan a la llista dels molts equips que no paeixen bé el descens de primera i que viuen un calvari en el retorn a segona A. El Rayo Vallecano, amb l'ascens com a gran objectiu, es va situar de seguida a la meitat baixa de la classificació i no només no ha trobat la manera d'acostar-se a dalt sinó que ha anat cap a pitjor i ara, després de tres derrotes seguides, està en zona de descens. Després de l'única victòria en dos mesos i mig, contra l'Almeria, l'equip de la franja vermella va perdre contra dos rivals directes, al terreny de joc del Mallorca i a casa contra el Mirandés, i en el duel territorial contra el Getafe.

Ni Sandoval ni Baraja van poder redreçar el rumb del Rayo, i és en l'exjugador del club Míchel, tercer entrenador de la temporada, en qui es confia per evitar un descens a segona B que seria dramàtic. Aquest canvi a la banqueta, explica Natxo González, “és un handicap” per al Reus: “Només fa 10 dies que és a l'equip, però contra el Getafe ja vam poder veure que volen fer un futbol de possessions llargues, i disposen de jugadors per fer-ho.” A tota aquesta muntanya russa de tècnics s'hi ha de sumar el conflicte amb Zozulya, el jugador ucraïnès fitxat a l'hivern però vetat per l'afició per la seva ideologia ultradretana.

En aquest escenari convuls el Reus buscarà la primera victòria des del 15 de gener, data del partit contra l'Almeria al municipal (1-0). Des de llavors, el conjunt de Natxo González, sempre competitiu, ha trobat a faltar joc ofensiu, per bé que en els últims partits, l'empat sense gols a Cadis i l'1-1 de l'última jornada contra l'Oviedo, es va notar una certa millora. “Havíem perdut la nostra identitat futbolística i ara estem més tranquils”, diu el tècnic basc. Amb tot, la manca de gol és l'assignatura pendent d'un equip que, en canvi, es manté molt sòlid en defensa. Assentat al darrere, la clau que el Reus continuï en la zona tranquil·la i no es compliqui la vida està en progressar en atac, i avui espera fer-ho a Vallecas. Els següents partits, contra dos dels equips més en forma del moment, el Girona i el Tenerife, seran més difícils.