Tothom amb la guàrdia ben alta

Després de setmanes i setmanes de depressió, el Nàstic va guanyar la setmana passada a La Romareda i va sortir de la zona de descens. Tot un bàlsam. Encara no hi ha res fet, això sí. “Estar ara fora del descens en aquest moment és anecdòtic”, remarcava en la prèvia del partit el tècnic Juan Merino, que no vol que el canvi positiu de dinàmica es converteixi en relaxació i l'equip recaigui. El gadità, de fet, va posar sobre alerta tots els seus homes i va assenyalar alguns futbolistes, posant en qüestió que estiguessin rendint com cal. “Aquesta setmana he vist coses que no m'han agradat gens”, va dir l'entrenador del Nàstic, que vol deixar clar als seus que no han fet res encara.

Més enllà dels símptomes de relaxació que Juan Merino ha detectat i vol eliminar, l'equip viu el moment més dolç de tota la temporada. “Anem en progressió, tant pel que fa a joc com pel que fa a punts”, admet l'entrenador andalús. I és que, amb ell a la banqueta, els grana tan sols han perdut un partit. Ara acaben d'encadenar dues victòries –contra el Numància a casa i al camp del Saragossa– i el repte és donar-li continuïtat amb un tercer triomf seguit, una fita que l'equip no aconsegueix des del maig passat, quan va vèncer el Saragossa, l'Osasuna i el Lugo.

Si bé el Nàstic viu el millor moment de la temporada, el seu rival d'avui està passant una greu crisi que es va alleujar el cap de setmana passat gràcies a la victòria a casa contra l'Alcorcón. Abans, els de Luis Carrión havien encadenat set jornades sense vèncer (2 punts de 21). Els blanc-i-verds, de fet, són l'equip que els grana tenen per sobre en la classificació, així que una victòria, a banda d'allunyar l'equip de la zona de descens, li permetria continuar progressant en la classificació. “És cert que nosaltres estem en un bon moment, però serà un partit molt disputat segur”, explicava Juan Merino, que al davant es trobarà un altre equip que aposta per jugar amb tres centrals i dos carrilers: “El Còrdova ha canviat de sistema i juga com nosaltres. Té un bon domini de la pilota i jugadors ràpids i amb gol a dalt.”

Juan Merino podrà disposar de tots els seus jugadors tret de Luismi, que està lesionat. En una situació molt similar es troba el seu homòleg al Còrdova. Carrión disposa de gairebé tota la seva plantilla. Només Cisma, que està sancionat, i Juli, que està lesionat, no poden estar avui a les seves ordres.