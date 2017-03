El Girona destrossa el Getafe (5-1)

El Girona n'ha tingut prou amb una gran primera meitat per superar el Getafe i sumar tres punts d'or en la lluita per l'ascens directe a primera. Ja en el minut 18, Kiko Olivas ha rematat al fons de la xarxa una falta lateral servida per Granell, set minuts després, Borja des de la llarga distància ha aixecat el públic del seu seient amb un gran gol i, en el 33', Granell ha executat molt bé una pena màxima que ha forçat Kiko Olivas.

El quart d'hora d'inspiració li ha valgut al conjunt dirigit per Pablo Machín, que en la segona meitat ha ampliat l'avantatge amb dues dianes de Longo (60' i 84'). Això si, els madrilenys han fet el gol de l'honor en el 78', una anècdota en mig de la superioritat dels de Montilivi.