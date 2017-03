Llançats cap al paradís

Emmarquem aquesta jornada 28, perquè en un dels caps de setmana més rodons que es recorden, el Girona va fer una acceleració, qui sap si definitiva, cap a primera divisió. Els de Machín van destrossar el Getafe amb precisió quirúrgica i van exhibir un poder físic i també mental descomunal. Els madrilenys ja no són rival per al Girona –després del 5-1 han quedat dotze punts per sota, que en realitat són tretze pel goal average–, i això que amb un triomf s'haurien posat a només sis punts de la plaça d'ascens directe. Però aquest Girona és molt Girona, i Montilivi, molt Montilivi: l'equip no hi ha perdut en tot el curs, hi enllaça vuit victòries i l'últim rival que hi va sucar va ser el Tenerife el 5 de novembre. I amb l'ambient d'ahir a la graderia, encara més.

La jornada, que havia començat divendres amb l'ensopegada precisament del Tenerife, encara reservava per al Girona la magnífica notícia de la derrota del Cadis, fins ahir el perseguidor immediat. El coixí respecte del tercer ja és un matalàs. Són deu punts a catorze jornades del final. A només quatre punts del líder, que juga avui. I a pocs pams del paradís.

Festival local

S'esperava un partit de rosegar sorra i va ser una primera part de pell de gallina en què tot el que podia sortir bé va acabar sortint millor. Machín ja va situar dos davanters d'entrada, dos gladiadors com Sandeaza i Longo, convençut que l'àrea visitant seria com una zona de guerra amb Cata Díaz, Cala, Molinero i companyia. D'espurnes, en van saltar unes quantes, perquè el balanç final de la primera part per als de Bordalás, que s'ho va mirar des d'una cabina de premsa, va ser de cinc targetes per als seus. El Girona va desbrossar el partit en un quart d'hora màgic a partir de les accions a pilota parada, sempre en el sector esquerre de l'atac local (la banda de Mojica i Granell). L'1-0, el 2-0 i el 3-0 van tenir com a denominador comú una falta lateral a favor del Girona, sempre executades per Granell. La primera va acabar amb una rematada molt neta de cap per Kiko Olivas. La segona, servida en curt, la va convertir en gol Borja García amb un míssil que va entrar per l'escaire i que Alberto García encara busca. I la tercera va acabar en penal perquè Sergio Mora va haver d'agafar de la samarreta Kiko Olivas per evitar que el central, que ahir es va estrenar, fes un doblet. Des dels onze metres, Granell no va perdonar i Montilivi, que ja havia vibrat amb l'1-0 i s'havia excitat amb el 2-0, va acabar prop de l'èxtasi després de celebrar el tercer gol en quinze minuts per emmarcar. El Girona, empès també pel resultat, va ser un equip poderós en totes les línies i no va deixar cap opció a un Getafe que només va mantenir un cert equilibri els deu primers minuts. Quan el Girona va accelerar, se'l va cruspir literalment. I l'estrip en el descans encara hauria pogut ser més gran si Longo no hagués fallat en la definició en un un contra un en l'última acció del primer acte.

La gestió del 3-0

El Getafe va intentar activar-se en la represa. Bordalás, que havia canviat un jugador abans de la mitja hora –el jove Gustavo va passar el mal tràngol de ser apuntat pel seu entrenador quan va deixar el lloc a Portillo–, va fer entrar primer Scepovic i poc després Chuli per mirar de marcar un gol que els posés en el partit. La millora visitant va existir, però el Girona el va sotmetre a una pressió asfixiant a tres quartes parts de camp que va fer molt complicat que els madrilenys tinguessin ocasions de fer el 3-1 i de posar una mica de por al cos als locals. Machín va moure fitxa quan Bordalás ja havia exhaurit les substitucions. Granell, que va fer un partidàs, va deixar el lloc a Alcaraz. Poc després va entrar Aday per Maffeo i tot seguit Cristian Herrera per Borja García, que va significar que el Girona jugués de manera sorprenent amb tres referències al davant. Tot això ja es va fer sota la tranquil·litat i el paraigua del 4-0, marcat per Longo després d'una gran cavalcada de Mojica, que va fer parar bojos tots els jugadors del Getafe de la banda dreta. El 4-1 dels madrilenys a dotze minuts del final no va fer ni pessigolles a un equip que està en un estat de gràcia espectacular. El colombià també va iniciar l'acció que va acabar en el 5-1, l'onzè gol de Longo, tot i que es va haver de retirar per precaució –el Girona va jugar els últims minuts amb deu– mentre Montilivi ja es fregava mans i ulls pensant en tot el que ha de venir.

MINUT A MINUT:

2' Pressió de Longo, que roba una pilota al cercle del mig del camp i prova de sorprendre Alberto García des d'uns 40 metres. La pilota surt fora molt a prop de l'escaire dret de la porteria visitant.

6' Rosca dins l'àrea de Molinero, aparentment inofensiva fins que Alcalá falla en el rebuig i obliga a intervenir René, ben col·locat sota els pals.

16' René ha de sortir de punys per evitar que Jorge Molina remati de cap una centrada molt mal intencionada de Facundo des de l'extrem dret.

18' 1-0. Granell penja una falta lateral a l'àrea i Kiko Olivas, lliure de marcatge, es llança en planxa al segon pal i bat de cap Alberto Martínez.

25' 2-0. Falta a favor del Girona que Granell serveix en curt per a Borja García i aquest, després d'una breu conducció, engalta una gardela amb la cama dreta que es cola per l'escaire de la porteria d'Alberto García.

32' Granell penja una falta des del vèrtex de l'àrea i Sergio Mora agafa Kiko Olivas quan anava a rematar. L'àrbitre assenyala penal..

33' 3-0. Àlex Granell transforma el penal amb un xut sec i ras amb la cama esquerra que entra arran del pal esquerre de la porteria d'Alberto García.

40' Jorge Molina fa la paret amb Buendia i es planta a la frontal de l'àrea petita, on remata damunt del travesser en una molt bona oportunitat visitant.

44' Alcalá serveix ràpidament una falta per a Borja García i aquest assisteix Longo, que es planta sol davant Alberto García però no connecta prou bé la rematada i el porter envia la pilota a córner.

46' Centrada de Molinero dins l'àrea que René bloca damunt la línia.

47' Contraatac del Getafe amb xut final de Stefan i bona intervenció de René, que envia la pilota a córner.

48' Gran acció individual de Longo per la banda dreta, amb internada dins l'àrea i xut amb poc angle que acaba refusant Alberto García. El davanter, però, tenia la passada enrere, on esperaven Borja i Sandaza, com a millor opció.

60' 4-0. Cavalcada des de camp propi de Mojica pel carril esquerre i centrada dins l'àrea a la qual no pot arribar Sandaza però sí Longo, que posa la cama amb poc angle i bat Alberto García.

66' Maffeo roba una pilota i inicia una conducció fins a la frontal, on connecta amb Sandaza, però al davanter se li fa de dia a causa d'un primer mal control i perd una ocasió immillorable.

67' Granell envia una passada llarga a Mojica, que progressa per l'esquerra però la seva centrada a l'àrea l'atrapa Alberto García.

78' 4-1. Chuli recupera una pilota en zona de tres quarts i assisteix Portillo, que etziba una bona rematada amb la cama dreta, impossible per a René.

79' Sandaza s'interna a l'àrea i posa una pilota que no pot rematar Cristian Herrera. L'esfèrica cau a peus de Longo, però la volea de l'italià es perd per sobre el travesser.

80' Molinero ho prova des del vèrtex de l'àrea, però la pilota s'escapa alta.

84' 5-1. Alcaraz obre per a Mojica, que fa un estrip a Cata en la zona d'extrem esquerre i la seva passada de la mort la remata Cristian Herrera, però la rebutja Alberto García. Samuele Longo, atent, recull el refús al segon pal i marca.