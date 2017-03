Manu Barreiro dóna un altre triomf al Nàstic en el minut 94

El Nàstic ha encadenat la tercera victòria després de vèncer el Còrdova gràcies al gol agònic de Manu Barreiro en el minut 94. El Còrdova s'ha avançat aviat gràcies a Rodri (9'), però de seguida s'ha quedat amb deu per l'expulsió de Pedro Ríos (16') i ha rebut l'empat, de Perone (17'). El domini d'un Nàstic en superioritat numèrica no ha donat el fruit de la victòria fins a l'últim minut. Els grana ja són quinzens, i tenen tres punts de marge sobre les places de descens.

El Nàstic, poc intens d'entrada, ha vist com el Còrdova s'ha avançat en un contraatac en què ha agafat la defensa local en inferioritat i Rodri ha rematat a gol la centrada de Ríos (9'). De cop i volta, però, el panorama ha canviat, amb l'expulsió de Rodri per una agressió a Delgado (16') i amb el gol, en la mateixa falta, de Perone, que ha rematat de cap el servei de Tejera (17'). El Nàstic, però, no ha trobat en la primera part la manera de controlar el duel, ja que li ha costat crear forats en la rereguarda del Còrdova, que s'ha mantingut amenaçador en atac malgrat la inferioritat. L'únic espai l'ha trobat Madinda en una bona passada interior a Emana, que ha xutat alt.

Els canvis ofensius del descans –Àlex López i Jean Luc han entrat en el lloc de Madinda i Bouzón– no han donat d'entrada el fruit esperat. Malgrat el domini clar davant un Còrdova cada cop més conservador, les accions d'Emana, Tejera, Delgado i Jean Luc no han trobat el camí del gol per falta de precisió. Però quan l'empat semblava definitiu, Manu Barreiro ha recollit una pilota morta dins l'àrea i l'ha engaltat lluny de l'abast d'un superat Razak (94').