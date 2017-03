“Que boti Montilivi”

Els 7.360 aficionats que es van citar a Montilivi per veure el Girona-Getafe van ser 1.274 més que el dia del Llevant –fins dissabte, la millor entrada del curs–, 4.832 més que contra el Sevilla Atlético –la pitjor entrada de la temporada, aquest passat gener– i 1.274 més que en el matx contra el Mallorca –el darrer partit que havia disputat el Girona a Montilivi–. Fa tota la pinta de punt d'inflexió, i que hi haurà un abans i un després de l'enfrontament contra el Getafe. L'afició ja ha fet el pas i tot indica que ja acompanyarà de bracet l'equip fins a final de lliga. “Em quedo sense qualificatius. Tothom hi ha posat el seu granet de sorra, però l'afició encara més. És un plus molt gran i la festa que s'ha vist avui a Montilivi la recordaré i espero que es repeteixi”, va comentar el director esportiu, Quique Cárcel.

La reflexió del màxim responsable esportiu del club és extrapolable al que van dir els jugadors al final del partit –també abans, amb una crida a l'aficionat– i els dirigents. El president, Delfí Geli, no va dubtar a posar la màxima nota a la graderia: “L'afició ha estat de 10. Hi havia molta gent i segur que en vindrà més en els propers partits. Tots hem sortit molt contents.” Tots els jugadors també es van recordar del públic al final del partit. Alguns ho van expressar per Twitter. D'altres, amb les declaracions després del partit. “Estem encantats de correspondre l'afició amb el partit que hem fet. Quan Montilivi està tan entregat, a sobre la gespa els jugadors ho notem molt”, va exposar el porter René Román. “L'afició ha disfrutat amb l'equip i nosaltres, amb ells”, va afegir-hi el central Juanpe.

Els 10 punts, una garantia

Des que la segona A té 22 equips (curs 1997/98), mai cap equip situat en l'últim lloc d'ascens directe havia disposat d'una diferència tan important com la del Girona sobre el seu immediat perseguidor (10 punts). Els precedents que més s'hi acosten són el 7 punts del Celta sobre el Valladolid (temporada 2011/12) i els també set del Múrcia sobre el Numància (2007/08). Tant els gallecs com els murcians van saber administrar la seva renda, inferior a la que ara té el Girona, i van assolir l'ascens directe a primera divisió. L'impactant ritme dels de Machín no l'ha pogut seguir cap dels equips que estan immersos en zona de play-off. El Girona ha tret sis punts al Getafe en tres jornades, cinc al Cadis en quatre, dos a l'Oviedo en dues, i dos al Tenerife aquest cap de setmana. Els blanc-i-vermells van ampliar la ratxa a 13 victòries en els últims 17 partits i el balanç és de 41 punts dels últims 51.

El Llevant, a la seva