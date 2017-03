Un diumenge de felicitat

Segurament hi ha pocs empats que tinguin un sabor més dolç que el que va aconseguir ahir el Badalona al Collao. El conjunt de Manolo González visitava un escenari on enguany ningú no ha guanyat i va esgarrapar un punt que, combinat amb la resta de resultats de la jornada, té un valor altíssim. I és que cap dels sis primers classificats ha guanyat, de manera que els escapulats es consoliden encara més en zona d'ascens contra un rival que està batallant per acabar la temporada campió de grup.

L'estratègia del Badalona era clara. L'equip sabia que si l'Alcoià s'avançava en el marcador havia begut oli, de manera que va basar el seu joc en la contenció. Tocava mantenir a ratlla el conjunt local i els de Manolo González ho van fer amb molta solvència i patint més aviat poc. De fet, en el primer temps, els de casa tan sols van tenir una ocasió clara de gol: un un contra un de Gato amb Morales que el porter va salvar amb la seva solvència habitual (21'). La rèplica badalonina va ser un xut de Moha que Marc Martínez va blocar sense problemes.

Un mur infranquejable