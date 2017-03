La bèstia del temps afegit

Si jugues contra el Lleida i arribes al minut 90 amb el marcador per inaugurar, dona el partit per perdut. El conjunt de la Terra Ferma s'ha convertit en una autèntica bèstia quan arriba el temps afegit, i el guió de sentenciar partits després del 90 l'ha repetit en tres dels últims quatre partits, en què ha aconseguit una victòria agònica. Primer va ser l'Ebre; quinze dies després, l'Hèrcules, i diumenge passat, el Vila-real B. Tres victòries clau que, a banda d'allunyar els blaus de la zona de descens de manera definitiva, els permet apropar-se de manera il·lusionant a les places d'ascens. El Badalona està ara a 7 punts, una diferència gran, però queden encara deu jornades.

Tot i que pugui semblar casualitat, la plantilla defensa que aconseguir victòries de manera tan agònica no té res de fortuït. Al darrere hi ha una tasca de contenció i desgast com la que es va veure a Vila-real, on l'equip va ofegar els locals i els va pressionar en l'últim tram, tal com es desprèn de les paraules de José Luis Valiente després de l'última victòria: “Hem treballat molt bé i hem esperat la nostra oportunitat, que sabíem que arribaria.” Hi ha fe, i això, segons els pupils de Gustavo Siviero, també ha estat clau per esgarrapar victòries quan semblava que la llauna es quedaria per obrir. “Encadenem tres jornades guanyant en el temps afegit, però ho hem fet a través de bons partits, de bona feina i de creure-hi fins al final”, reflexiona Miki Muñoz, autor del gol de la victòria –des del punt de penal– diumenge passat. Ara, amb tot, els del Segrià miren cap amunt. Els esperen un parell de cites que, segons creuen, seran clau. “A partir d'aquests partits [a casa contra l'Alcoià i al camp de l'Atlètic Balears] se sabrà si podem lluitar per alguna cosa o no. Nosaltres estem disposats a tot”, conclou Muñoz.