El ple, en mans dels 7.000

Qui encara no s'hagi engrescat i ho vulgui fer, ja haurà fet tard. En plena efervescència, amb les expectatives d'ascens a primera divisió accentuades després del 5-1 contra el Getafe, el Girona va anunciar ahir que tancava la venda d'abonaments de la temporada. Assolits els 7.000 abonats, no hi ha lloc per fer-ne més, perquè el club ha de reservar un percentatge de localitats per a diversos conceptes: la venda d'entrades a taquilles, els compromisos amb els patrocinadors, els seients destinats a l'afició visitant i els del futbol de base del club. Un 75% dels seients de l'estadi estan ocupats pels 7.000 abonats, dels quals dependrà que Montilivi aconsegueixi fer el ple –o com a mínim s'hi acosti molt– en els últims partits a l'estadi en el camí cap a primera divisió. Els que s'hagin decidit a retirar el carnet només pensant a tenir seient reservat la temporada que ve poden acabar generant un maldecap si no han trobat prou al·licients per assistir als partits que queden a l'estadi aquest curs. Fins al final de la lliga, han de visitar Montilivi el Cadis –diumenge 19 (18 h), en una final tant o més motivant que la del Getafe–, el Rayo, l'UCAM, l'Osca, l'Alcorcón i el Saragossa. “El que passi a l'estadi en el tram final de temporada determinarà el nostre futur. És per això que els socis hi tenen un paper fonamental”, exposa el president, Delfí Geli. “Voldria que els socis considerin el seu abonament com l'oportunitat de ser protagonistes de la història en aquests últims sis partits de lliga”, va afegir.

