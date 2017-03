Encarrilat

El Girona ja s'havia situat tercer al final del primer terç de la lliga després de redreçar un inici titubejant, però l'acceleració que els de Pablo Machín han protagonitzat en el segon terç ha estat brutal. A banda de ser el millor equip amb diferència en aquest segon bloc de catorze partits (tres punts més que el superlíder Llevant), el Girona ha posat una distància respecte als perseguidors –10 punts– que en condicions normals i ben gestionada hauria de ser una autopista cap a l'ascens a primera divisió.

El camí està molt ben traçat, perquè des que Machín entrena el Girona, els últims terços de l'equip han estat espectaculars, sobretot els dos darrers: 31 punts el curs 2014/15 i 27 la temporada passada. Sumant-hi els 55 punts que té ara, les dues puntuacions serien clarament d'ascens directe (86 i 81 punts). Fins i tot amb els 21 punts de l'últim terç de la campanya 2013/14 –vitals aleshores per assolir una salvació en què ningú no creia– n'hi hauria prou per estacar la segona plaça (76 punts).

Plena consolidació

El Girona s'ha passat el segon terç de lliga sencer en el segon lloc, que té garantit encara que perdés els tres propers partits. Ja fa quinze jornades (des de la 14a) que és en zona d'ascens directe, tot i que la primera vegada que s'hi va posar ho va fer com a tercer classificat (el segon era el Sevilla Atlético, que no pot pujar). Els números de l'equip en aquest segon terç maregen: és el que més punts ha sumat (34), el que més partits ha guanyat (11), el que més gols ha marcat (28) i el que millor balanç té (+18). I el segon amb menys derrotes (2) i menys gols encaixats (10), rere el Tenerife (1 i 7, respectivament). Sumant-hi les estadístiques del primer terç i en xifres ja absolutes, els de Machín són els màxims golejadors de la categoria (47 gols, set més que el Llevant) i el que té millor diferència de gols (+24). El Girona ha sumat 34 punts de 42 possibles en aquest segon terç de lliga, en què ha estat immaculat a Montilivi (vuit victòries seguides, amb 24 punts de 24 possibles) i prou entonat a camp contrari (tres victòries, un empat i dues derrotes per sumar 10 punts de 18). Amb el compte enrere ja activat, el Girona arriba al tram final en un estat de forma futbolístic, físic i anímic excepcional i, el millor de tot, sense gairebé lesionats, amb les targetes prou ben controlades –només una expulsió en tot el curs i únicament tres jugadors amenaçats de suspensió– i els minuts ben repartits: quinze jugadors ja superen els 1.000 minuts i només tres, els 2.000 (Alcalá, Pere Pons i Portu, a qui Machín ja va donar descans la setmana passada). Longo, amb tres gols en els dos últims partits, ja ha tret el cap en el top 10 de golejadors, tot i que un dels grans secrets del Girona és el generós repartiment d'aquest pastís (dotze futbolistes ja han marcat almenys un gol).

El Reus i el Nàstic

El segon terç de campionat ha apuntalat les expectatives de salvació del Reus, al qual li costa guanyar, però també perdre (sis empats en els set últims partits) i manté un coixí prou important de set punts respecte al descens. El Nàstic s'ha reactivat a partir del relleu a la banqueta i després de passar-se gairebé tot el segon terç de lliga com a cuer, ara fins i tot ha aconseguit sortir de la zona de descens després de tres victòries seguides i només una derrota en els darrers nou partits.

El Llevant, cas a part