“El Girona és sòlid i té poques debilitats”

Marcos Tébar (Madrid, 1986) va arribar en el mercat d'hivern al Reus per reforçar el mig del camp d'un bloc sòlid que funciona, i de moment ha participat en tots els partits des del seu fitxatge, tot i que sobretot en les segones parts. Diumenge, el madrileny té una cita especial, la visita del Girona, amb el qual va viure una època intensa i amb molta participació. Tébar, un dels deu jugadors amb més minuts al Girona segona A, espera que el seu exequip aconsegueixi un ascens que veu a prop, però que encara caldrà suar i que seria, segons assegura, el premi a la feina ben fet dels últims anys. Per diumenge, preveu un partit atractiu entre un Girona en forma i “amb poques debilitats” i un Reus molt difícil de derrotar.

Diumenge al Reus l'espera un partit difícil contra un dels equips més en forma del moment, i que vostè coneix bé...

Sí, el Girona està fent les coses molt bé, ja fa anys que treballa d'una manera molt bona i que està a prop d'aconseguir l'objectiu de l'ascens. Aquí vindrà un equip que està fort i molt ben treballat tàcticament, igual que nosaltres. Estic convençut que es veurà un bon partit.

El Reus no ha posat mai les coses fàcils a cap equip, ni als primers classificats, no?

Sí, és una de les característiques principals d'aquest equip. A més, si bé és cert que en els últims partits no hem pogut guanyar, també ho és que n'hem perdut pocs, som difícils de batre. Això vol dir que la feina de l'equip està sent molt bona i, sobretot, que defensivament s'està treballant de manera genial.

A Girona va viure tres anys i mig molt fructífers. El partit d'avui no és un més, no?

És un partit molt especial. A Girona vaig passar una època molt bona, i sempre que puc els segueixo. Espero que diumenge guanyi el Reus, però que a partir d'aquesta jornada les coses vagin molt bé al Girona i aconsegueixi l'objectiu de l'ascens.

Vist amb la perspectiva dels anys, quina és la importància de l'etapa viscuda a Girona en la seva carrera?

En té molta. Vaig sortir del Real Madrid per anar al Girona, i sí que és veritat que va ser una transició una mica complicada perquè després d'estar dotze anys a la casa blanca no és fàcil sortir-ne per anar a un equip de segona A, que estava creixent de mica en mica. Va ser un canvi bastant gran, però em va fer madurar molt. De mica en mica vaig anar tenint un paper cada vegada més important a l'equip i vaig acabar jugant molt. Va ser un impuls molt important per a la meva carrera que em va ajudar, per exemple, a jugar a primera divisió.

Fins a quin punt la seva marxa del Girona, amb el 3-0 a Almeria de la fase d'ascens com a últim partit i amb alguna polèmica amb el club, el va deixar amb un mal gust de boca?

Quan va acabar aquella temporada no vaig renovar amb el Girona principalment perquè no tenia cap oferta de renovació, però tant jo com altres jugadors. Crec que la planificació de cara a la temporada següent no va ser bona. I, és clar, en aquell moment tots vam haver de mirar pel nostre futur. Jo vaig tenir l'oferta de l'Almeria i el que volia era jugar a primera divisió, i aquella va ser la gran oportunitat per mi de fer el salt.

Com veu el Girona? El sorprèn veure'l consolidat en la segona posició i amb aquest bon rendiment?

No, perquè és un equip molt sòlid i que té poques debilitats, i per això està sumant molts punts. Treballen un sistema una mica diferent al de la resta d'equips, i els està anant molt bé. Es nota que fa temps que el treballen i crec que l'estan portant a la perfecció.

Té l'ascens molt encarrilat, no?

Té un avantatge bastant gran, però encara queda molt i la segona A és una categoria dura i molt llarga i igualada i encara poden passar moltes coses. Però sí que és veritat que tenen un marge important i espero que el sabran aprofitar. El Girona està fent molt bé les coses els últims anys, en què s'han quedat a les portes de l'ascens un parell de cops, i això els ha fet madurar.

De la seva època al Girona només queden Pere Pons, Eloi, Richy i Felipe. Mantenen el contacte?

Sí que el mantinc, sobretot amb Richy, amb qui hem anat algun cop de vacances. I també tinc molta relació amb René, que la temporada passada va jugar amb mi al Llagostera.

I com els veu? Estan especialment il·lusionats? Toquen de peus a terra?

Sobretot jo crec que intenten calmar aquesta eufòria que s'està generant, com és normal, dins del club i també fora del club. L'afició del Girona és una afició que mai no ha anat gaire al camp, però ara s'està animant i és molt important que es controli tota aquesta eufòria perquè encara no s'ha aconseguit. Sí que és veritat que estan fent molt bé les coses i que espero que ho aconsegueixin.

Com ha anat la seva adaptació al Reus, que ha hagut de ser ràpida. No és fàcil entrar en un equip tan compacte i amb un bon rendiment...

Al principi és difícil, perquè en la primera volta han fet una gran feina. Tenen un equip molt ben format, i molt ben treballat tàcticament. Per tant, primer ha calgut agafar els conceptes que volia el mister i de mica en mica he anat entrant en els partits per ajudar l'equip en tot el possible. Estic molt content, perquè l'adaptació ha estat molt bona, també perquè m'he trobat amb un bon vestidor.

De moment, sobretot, està jugant en les segones parts. Està còmode amb el seu rol?

Intento estar de la millor manera possible per ajudar l'equip i si l'entrenador creu convenient que jugui més, allà estaré. És normal que no sigui fàcil jugar en un equip que ha funcionat durant tota la temporada, però jo intento aportar el meu gra de sorra.

Seguia la segona A abans d'arribar al Reus al gener? El sorprenia veure'ls en els primers llocs?

Sí, encara que no hi competeixi sempre segueixo la segona A. I sí que sorprenia veure el Reus, un equip acabat d'ascendir, fer les coses tan bé i estan allà a dalt, lluitant pels llocs de privilegi.

I ara que hi és, quines creu que són les claus de la bona temporada del Reus?

Una és la humilitat que hi ha al vestidor, la unió que hi ha a l'equip. També és molt important el treball tàctic, la feina del dia a dia dels entrenaments. És un equip molt treballat, i això sempre es reflecteix al terreny de joc i és la clau perquè en els partits surtin les coses bé.

L'objectiu de la permanència està encarrilat, però encara queda molta competició...

Esperem no patir. Sí que és veritat que la segona A és una competició molt llarga i ara, quan veus que els equips de baix s'espavilen, cal posar-hi una mica més per arribar com més aviat millor als 50 punts per no patir. I, després, si pots mirar més amunt, molt millor.

L'equip ha mantingut tota la temporada la solidesa defensiva, però ara troba a faltar el gol. És la gran assignatura pendent?

Sí, els números defensius són boníssims, som un dels equips que hem encaixat menys gols en la categoria, però ens cal millorar en atac. Hi estem treballant i estic convençut que progressarem per no patir en la part final de la lliga.

Entre el Llagostera i el Reus va jugar en la lliga Índia. Com va anar l'experiència?

Va ser molt bona. Hi vaig anar amb una mica d'incertesa, de veure què m'hi trobaria tot i que m'havien parlat molt bé de la lliga. Em vaig trobar una competició bastant ben muntada, amb força nivell, interessant de jugar i que passa bastant ràpidament.

Va tenir contacte amb el país?

És la part una mica més negativa, ja que arribes allà i veus coses que no agraden de veure i a les quals no t'acostumes ni amb el pas dels dies. Molta pobresa, molta gent vivint amb poca cosa, i això xoca molt.