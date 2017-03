Longo fa molt bona l'aposta

L'aterratge de Samuele Longo a Montilivi l'estiu passat era una aposta de les dues parts. El Girona confiava en un jugador que, per més bones maneres que hagués mostrat i per més currículum que tingués, enyorava el que més fa destacar els davanters, ja que des del 2013 no celebrava cap gol en la lliga. L'italià es decidia a fer el pas de deixar la màxima categoria, de la qual no s'havia mogut –ja fos la italiana o a l'espanyola– des que hi va arribar amb l'Inter. El temps, la trajectòria i sobretot els gols els estan donant la raó a tots dos. El seu primer doblet del curs, en tancar la golejada contra el Getafe amb dos gols d'oportunisme, van permetre al jugador cedit per l'Inter superar la barrera dels deu gols amb la samarreta blanc-i-vermella. Longo ha celebrat onze gols sense tenir, ni de bon tros, la presència garantida al davant. Tot i que només s'ha perdut un dels 28 partits de lliga, n'ha començat dotze a la banqueta. I amb 1.492 minuts acumulats, és un dels davanters amb més rendibiltat. Longo veu porteria cada 136 minuts, una productivitat que només superen dos dels vuit jugadors que han acabat com a màxim golejador del Girona des de l'ascens a segona A. Javi Acuña, amb nou gols en 28 jornades, celebrava un gol cada 115 minuts (la mitjana va pujar fins a 128 a final de curs). I Ranko Despotovic, similar a l'italià tant en participació –tots dos amb quinze titularitats en 28 jornades– com en encert –onze gols en el mateix punt de la temporada–, veia porteria cada 112 minuts.

Amb onze gols, Samuele Longo ha superat ja els màxims golejadors de tot el curs 2008/09 (Felipe), 2009/10 (Kiko Ratón), 2013/14 (Gerard Bordas i Alfredo Ortuño) i l'anterior, en què Jaime Mata va acabar com a pitxitxi, amb nou dianes. “Estic content. El meu objectiu personal de gols el tinc més alt, però estic en el bon camí”, explica Longo, que es veu amb cor d'arribar als divuit gols –una xifra que s'acosta a l'objectiu que es va fixar i que no vol revelar– de Ferran Corominas i Despotovicc, el rècord golejador d'un jugador del Girona a segona A. “Falten catorze partits i s'hi pot arribar. No és fàcil, però la prioritat és anar guanyar els partits que ens queden i pujar.” L'italià només té al cap l'ascens i creu que ser el conjunt que més gols ha marcat (47) de la categoria és una demostració més que “s'estan fent les coses molt bé”. Amb deu punts de marge respecte al tercer classificat, l'equip viu una situació òptima, difícilment imaginable fa uns mesos. “Des del principi, l'objectiu és pujar a primera. Potser tenim un avantatge una mica inesperat, perquè és difícil treure tants punts en una lliga tan igualada, però si els tenim és perquè estem fent les coses molt bé.”

Longo, que ha marcat en la segona volta els mateixos gols (4) que en les set primeres jornades de la primera, va recuperar la titularitat contra el Getafe, formant tàndem d'atac amb Sandaza, després de dos partits com a suplent. A Miranda, Machín va jugar amb dos puntes, però va alinear Cristian Herrera. I Longo, que va fer de penal el 0-2, el va celebrar amb ràbia. “Crec que és l'únic episodi en què s'ha pogut notar. Però és normal. Som persones i no robots. Tots volem jugar, creia que aquell dia jugaria i no ho vaig fer. Res més”, diu Longo. “Tots volem jugar, i no ho podem fer tots. Ens toca estar preparats, a punt, per al que decideixi el mister. Tots volem jugar més, jo el primer, però no em puc queixar.”

No sap res de l'Inter