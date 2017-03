“Serà diferent entrar i anar cap al vestidor de la dreta”

Després de tota una vida al Lleida, l'estiu passat Pau Bosch (Fondarella, 30-3-1988) va deixar el seu club de sempre per iniciar una etapa a Hong Kong que va durar poc. En el mercat d'hivern, va tornar i va fitxar per l'Alcoià, amb el qual lluita pel lideratge a les ordres d'un vell conegut, Toni Seligrat. Demà, el defensa torna a casa, aquest cop com a visitant.

Com afronta el retorn a Lleida, suposo que ja fa dies que hi pensa, oi?

He estat tota la vida al Lleida. Vaig arribar al club amb onze anys, i n'hi vaig passar disset, fins que vaig decidir marxar l'estiu passat, així que serà un partit clarament especial. Em fa molta il·lusió tornar.

Vigili no s'equivoqui de vestidor en arribar a l'estadi...

Ho he estat pensant. Tot aquest temps he utilitzat el vestidor local, i són set anys al primer equip entrant al mateix vestidor. Ara, en comptes de girar a l'esquerra, giraré a la dreta, serà una cosa diferent, però tampoc no serà estrany, perquè tot i ser de l'Alcoià, formo part del Lleida.

Té 28 anys i serà el primer que la seva gent el vindrà a veure a casa com a futbolista visitant. Això ho fa encara més especial, no?

Els meus amics i la meva família gairebé estan més il·lusionats que jo. Tothom vol venir al camp. Mira, la gent que m'estima em vol donar suport i, tot i haver estat seguidors del Lleida sempre, per un dia hi aniran en contra [riu].

Serà un partit bonic. Vostès lluiten pel lideratge i el Lleida ha recuperat les ambicions...

Sí, serà maco. Ara ells estan molt bé, sobretot a casa, on tenen uns números boníssims que els han convertit en un dels millors locals de la categoria. Tot i això, nosaltres també estem molt bé.

Com li van les coses en el poc temps que fa que és a Alcoi?

Hi estic molt a gust, des del primer moment tant el mister com el Joma [el preparador físic, que també estava al Lleida] m'han obert les portes de bat a a bat i, a més, m'hi he retrobat excompanys com Barreda i Mario. El club és fantàstic en tots els aspectes, no ho sabia, però és el que acumula més anys a segona B, i això demostra el nivell de l'entitat. Espero que això es tradueixi en un ascens.

El fet que qui entreni l'Alcoià sigui Toni Seligrat va pesar a l'hora d'acceptar l'oferta?

Sí, ja hi havia coincidit dues temporades. Quan vaig decidir marxar de Hong Kong vaig tenir algunes propostes més, però quan em va trucar el Toni ni m'ho vaig pensar.

Per persistència, si hi ha persones que mereixin pujar a segona A en aquesta categoria aquestes són Toni Seligrat i vostè mateix.

Hi deu haver molta gent que mereixi pujar, però jo tinc una espineta clavada d'haver jugat tres play-off en què ens van eliminar de manera molt cruel. Pel que fa al Toni, que he de dir que sempre té els equips a dalt, no sé quan serà, però segur que un dia pujarà a segona A.

Com va anar l'experiència per Hong Kong?

Doncs no va ser com esperava. L'entrenador comptava amb mi, però no vaig fer el pes al president, i allà és ell qui decideixi qui juga, així que no vaig tenir protagonisme. En tot cas, em quedo amb l'experiència personal de viure uns mesos en un país fantàstic i d'haver millorat l'anglès.

Li queda alguna espina clavada per com va ser el seu adéu del Lleida?

No, això ja és aigua passada. Em porto bé amb totes les persones que rodegen el Lleida. No guardo rancúnia a ningú, ni cap a l'Albert [Esteve], ni cap al Jordi [Esteve], ni cap a la Montse [Balaguer]... Vaig marxar d'aquella manera perquè les circumstàncies eren les que eren, però no tinc res en contra de ningú.