El 3-5-2 ha permès a l'equip evolucionar ofensivament. Et protegeix, però també et fa aprofitar més els davanters

Juan Merino va substituir Vicente Moreno a la banqueta del Nàstic i dos mesos després de la seva arribada l'equip grana no és cuer i ha sortit de la zona de descens, quinzè amb tres punts de marge, gràcies sobretot als tres triomfs que encadena. El tècnic admet que, malgrat l'optimisme amb què va arribar a Tarragona veient el potencial de la plantilla, la progressió de l'equip és molt millor de l'esperat. Tota una icona al Betis, s'asseurà demà a la banqueta del Sánchez Pizjuán per dirigir el Nàstic contra el Sevilla Atlético.

Esperava estar, en les previsions més optimistes, en la situació actual només dos mesos després de la seva arribada?

Sempre hem sigut optimistes i hem cregut que l'objectiu es pot assolir, però estem en una situació difícil d'imaginar al principi, pels partits que teníem al davant, per les circumstàncies adverses que havia d'afrontar l'equip... Hem progressat per sobre de les expectatives.

Es pot parlar d'efecte Merino? Quin ha estat el seu paper en la reacció?

L'entrenador ha de cooperar amb l'equip, marcar unes directrius, unes pautes, aprofitar allò bo que té la plantilla, corregir errors i buscar un sistema que s'adapti als jugadors, i amb tot això competir. És complicat, però estem en el camí.

Quan un entrenador arriba a mitja temporada a un equip, a què dona més importància, als aspectes tàctics o als anímics?

A tot una mica, sempre sabent que la plantilla té una responsabilitat bastant gran amb el que ha pogut passar. S'ha de ser molt clar i contundent amb ells, amb la seva manera de comportar-se. Si s'està en una situació adversa és per alguna cosa i sempre cal buscar el perquè i millorar la situació.

Quan vostè arriba al Nàstic, com es troba l'equip?

Els jugadors estaven anímicament malament, poc convençuts de la capacitat que tenen, descontents amb el seu rendiment perquè són professionals i són els primers que se n'adonen. És a partir d'aquí que es posen les pautes de treball i es busca un sistema amb els millors jugadors que permeti que l'equip rendeixi millor.

Fins a quin punt és important el paper dels reforços d'hivern?

Com que jo vaig arribar amb ells, no em fixo en si són fitxatges d'hivern o no. Es tracta de fer que hi hagi competitivitat, de treure'n el major rendiment, i n'estic molt content.

A Emana vostè el coneix bé perquè hi va coincidir al Betis. És un avantatge per treure més rendiment d'un jugador molt important per al Nàstic?

Se sent molt a gust a la ciutat i l'any passat ja va tenir un bon rendiment. El club ho ha aprofitat per tornar-lo a incorporar i nosaltres li fem veure que ens ha de donar el millor que té, perquè ens ajudarà a estar més a prop de l'objectiu. Li fem veure que tot sol no ho pot fer tot, però sí que pot ser referència pel que fa al treball. Si els més joves veuen que un jugador amb la seva carrera treballa i està implicat com ningú ens anirà molt bé.

Encara pot donar més de si?

Esperem que sí. Sempre l'estem mentalitzant, motivant-lo, però va venir després d'un temps sense jugar, s'ha intentat adaptar i dintre de les seves possibilitats està fent tot el que pot per donar la millor versió. Tant de bo ens doni més del que està donant, però n'estem contents perquè fa tot el possible.

Va dir que adaptaria la manera de jugar als futbolistes. Després d'uns quants partits utilitzant-lo, és el 3-5-2 el sistema per treure'n millor rendiment?

Ara mateix sí. Ens hi hem agafat i els jugadors s'hi troben còmodes. Sempre podem millorar-ho i no és innegociable, ja que primer cal tenir en compte el moment de la plantilla, l'estat de forma dels jugadors...

Què té aquest sistema que cada cop es veu més a segona A?

Abans s'utilitzava més, tot i que d'una manera més conservadora. Ara, com que es juga amb dos davanters i hi ha un triple pivot, també es dona importància a l'atac, perquè és a les dues àrees on es decideixen els partits. Aquest sistema ha permès que l'equip evolucioni ofensivament, té més ocasions. Et protegeix, però també et fa aprofitar més els davanters.

En una categoria com aquesta, en què les dinàmiques són clau, fins a quin punt és important aprofitar l'actual?

L'hem d'aprofitar al màxim de les nostres possibilitats. La segona A es decideix per detalls, hi ha molta igualtat, i quan guanyes una sèrie de partits és per alguna cosa que es fa bé, i és important saber què és per persistir.

El principal perill actual del Nàstic és la relaxació?

No hi ha lloc per a la relaxació, perquè només estem tres punts per sobre de la zona de descens i perquè hem estat tot l'any a baix. Ens hem de beneficiar de la situació actual, més tranquil·la, i mantenir la intensitat, les ganes i recórrer a la humilitat.

Demà visiten el Sevilla Atlético. És el filial, però és un partit especial per a un bètic com vostè?

Sempre té un punt especial, però jo pel Sevilla i la seva afició tinc molt de respecte. Els derbis són impressionants, però tot es queda dins del camp. I ara represento el Nàstic i, per tant, en el meu pensament hi ha guanyar, però no perquè sigui contra el Sevilla, sinó perquè ho necessitem.