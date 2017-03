La lliçó del Camp Nou com a avís

Amb el Llevant transitant durant tota la lliga a un altre ritme, el Girona ha estat la diana per als perseguidors que aspiren a pujar a primera per la via directa i no haver de jugar-se l'ascens en les eliminatòries. El Girona, però, fa temps que camina amb pas ferm, i l'impactant 5-1 contra el Getafe, a més d'eliminar un rival directe, va permetre els blanc-i-vermells assolir un avantatge de deu punts –mai vist fins ara– respecte al tercer classificat. “Sempre miro de ser sincer, i la realitat és que deu punts són molts punts”, explicava ahir Pablo Machín. El tècnic sap que la renda assolida és per ser molt optimista, però no vol permetre cap excés de confiança i aprofita qualsevol oportunitat per fer una crida a la calma. L'espectacular remuntada del Barça contra el París Saint-Germain va servir al tècnic de Gómara d'exemple: “De tot n'hem d'aprendre, i els nostres veïns ens ho van ensenyar amb el que va passar al Camp Nou l'altre dia. Quan sembla que ho tens tot fet, el futbol es torna capritxós i tot se't gira en contra. I nosaltres tenim experiències semblants”, va apuntar Machín, referint-se als desenllaços de les temporades anteriors a Montilivi.

“Som un equip fiable i crec que ho continuarem sent. I no negaré que estem en una bona línia. Si al principi de temporada m'haguessis dit que quan faltessin 14 jornades estaríem en zona d'ascens directe amb 10 punts de marge t'hauria dit que si t'has fumat alguna cosa”, va dir Machín, que va fer l'avís més per prevenció que no pas per haver detectat un excés d'eufòria al vestidor. “Hem aconseguit aquest avantatge per mèrits propis, i als rivals els costarà molt que no sapiguem dosificar-lo perquè aquest equip té un objectiu molt clar entre cella i cella.” El tècnic creu que la plantilla està gestionant bé la situació: “No noto que l'equip estigui ni més eufòric ni més nerviós. Mirem de tenir setmanes normals. Cada cop estan més trastocades per la repercussió mediàtica, però això passarà fins a final de temporada. I confio que l'equip continuarà sent igual de modest i treballant com ho ha fet fins ara.” El tècnic, felicitat per la penya Pablo Machine amb un pastís pels seus tres anys a Montilivi, va explicar: “El meu pas per Girona és de creixement en tots els sentits. Estic molt agraït a la gent de Girona. M'hi he sentit molt a gust i tant de bo tot continuï tan bé com fins ara.”