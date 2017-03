Els derbis ja no són diferents

Els entrenadors apel·len a l'emoció que suposa jugar contra l'equip de la mateixa ciutat, però les realitats del Barça i l'Espanyol són diametralment oposades. Les blaugrana (segones, 50 punts) i les blanc-i-blaves (quinzenes, 12 punts) avui es veuran les cares (16 h, Miniestadi, Gol) amb uns objectius que evidencien l'abisme que hi ha entre els dos conjunts. Mentre que el Barça intentarà retallar distàncies amb el líder, l'Espanyol intentarà sortir de la zona de descens.

La realitat entre els dos equips ha canviat de valent en pocs anys. Des de la reestructuració de la categoria l'any 2011, l'Espanyol ha caigut progressivament en la classificació any rere any (del tercer lloc fins al novè de l'any passat) amb l'excepció de la 2013/14, en què va acabar dotzè. Un fet que s'explica pels problemes econòmics que ha arrossegat l'entitat. Però ni el sanejament dels comptes a partir de l'arribada de Chen Yansheng han fet canviar de parer l'entitat, que l'ha mantingut com un equip amateur, mentre que la tendència de les entitats amb equip en la primera divisió masculina ha estat la de la professionalització dels clubs femenins (sis dels set primers classificats tenen equip en el futbol professional masculí).

A l'altra banda, hi ha el Barça, que, emparat econòmicament en el seu creixement empresarial (els ingressos s'han incrementat en 135 milions d'euros en dues temporades), ha decidit mantenir-se a l'avantguarda de la categoria. Per aquest motiu, les blaugrana no han tingut rival en els últims derbis en la lliga, amb un balanç de sis victòries i un empat i de 27 a 2 en els gols acumulats. “Ens hem de mentalitzar que juguem un partit molt important contra un rival que ens costarà molt, que estarà motivat. És un Espanyol molt diferent del de la primera volta”, va advertir el tècnic blaugrana, Xavi Llorens. “No hauran pogut treballar aquesta setmana amb totes les jugadores, però segur que dissabte faran jugar el millor equip possible”, diu l'entrenador de l'Espanyol, Luismi Marín.