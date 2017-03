Calibrant les diferències

Encara queden moltes jornades, de manera que la classificació encara podria fer alguns tombs més, però la jornada que es disputa avui serà força decisiva en les lluites per la quarta posició i el descens directe. La victòria dels favorits podria establir una escletxa molt significativa, que obligaria equips com el Terrassa, el Sant Andreu, el Sabadell B o el Manlleu a remar quan la lliga albira els últims compassos.

En tot cas, el condicional és de difícil resolució, ja que en aquests moments de la temporada no hi ha cap equip que estigui llançat i en plena forma. El partit a partit, els petits detalls i les emocions incrementen la seva responsabilitat en el resultat final. L'Olot n'és plenament conscient en la seva visita a Terrassa. Els de Calderé encadenen dues victòries consecutives, però més ajustades, per resultat i sensacions, que en el tram inicial i mitjà de la temporada. “Vull la pilota; si no, patirem. El que em preocupa és retrobar el joc i el control, recuperar la frescor perquè sobresurti la qualitat tècnica individual”, explica el tècnic de l'Olot, Ramon Calderé. A més, els vallesans necessiten el triomf –que fa dues jornades que se'ls resisteix– per enganxar-se a la lluita per la quarta posició. Una derrota, combinada amb altres resultats, podria resultar definitiva. “Encara hi ha partits per jugar-se i queda molta temporada. Nosaltres esgotarem les nostres possibilitats”, diu l'entrenador del Terrassa, Agustín Vacas. L'equip de Vacas tindrà un ull posat en el xoc que disputaran el Sant Andreu i el Vilafranca al Narcís Sala. Els de Mikel Azparren són un dels equips més en forma de la competició però s'enfronten a un Vilafranca que s'ha afermat en el tercer lloc amb dues victòries seguides.