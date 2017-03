Cop d'autoritat del filial del Sabadell als Canyars

Pas enrere del Castelldefels i pas gegantí del Sabadell B en la lluita per la salvació. Els de Carrillo van encaixar als Canyars una derrota molt transcendent contra un rival directe perquè els dos equips queden empatats en la frontissa entre la permanència i el descens directe.

Els grocs van manar durant la primera mitja hora, i superat el tempteig inicial van dominar el joc, i van generar un grapat d'ocasions clares en les botes de Cano (7'), Moreno (9') i Makaay (13'), tot i que la millor la va tenir Moreno (25'). Els de Senabre van inquietar poc la porteria local abans del descans, tot i que quan van fer-ho van generar molt de perill, amb un xut de Montero en una contra (27') i una rematada de Gonzalo (45+1). L'empat, però, no va durar gaire superat el descans. En el 53' una passada llarga va ser perfectament aprofitada per José González per signar una gran cursa individual que va acabar amb pilota al fons de la porteria. El gol va esborrar el Castelldefels, que va quedar a mercè d'un gran Sabadell B. Deu minuts més tard els arlequinats van ampliar la renda gràcies a Aliaga, a passada de l'omnipresent José González. El gol va suposar la sentència fins que González va fer el seu doblet amb el rival trencat. Fins i tot, el Sabadell B va fallar diverses ocasions per golejar el rival.