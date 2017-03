Desconnexió mig arreglada

El Nàstic no va poder mantenir ahir al Sánchez Pizjuán el ritme de victòries de les últimes setmanes, però si més no va tornar a Tarragona amb un punt que li permet continuar sumant i que farà bo si divendres derrota l'Elx al Nou Estadi. Els grana van demostrar l'estat de gràcia actual en la primera meitat, ja que els locals van dominar i van tenir més i millor ocasions, però el gol el van signar els visitants, en un bon xut de Juan Delgado (44'). Però en la segona meitat el Nàstic va permetre dos contraatacs en dos minuts en què la connexió entre Marc Gual, passador, i Ivi, executor, va aprofitar la falta de contundència defensiva per capgirar el marcador (55' i 57'). Achille Emana, però, va acabar salvant un punt per al Nàstic amb un xut afortunat des de fora de l'àrea (71').

Ivi, a més de marcar els dos gols locals, va fer anar de corcoll la rereguarda grana. En la primera meitat, la seva mobilitat era la punta de llança d'un Sevilla Atlético que tocava la pilota amb amplitud i que va anar guanyant en perillositat fins que, entre el minut 20 i el 30, va disposar de bones oportunitats de gol. Reina va haver de rebutjar els xuts propers d'Ivi i Curro i va veure com el travesser repel·lia una volea de Matos després d'un bon control orientat amb el pit. El Nàstic, un altre cop amb el ja habitual 3-5-2, li costava agafar protagonisme. Més assentat en l'últim fase de la primera meitat, es va apropar a l'àrea rival en dues accions que van acabar amb els xuts desviats de Cordero i Emana, i va marcar gràcies a una acció d'estratègia, una de les habituals fonts de productivitat ofensiva dels grana: Tejera va servir una falta des de l'esquerra en curt per a Delgado, que va sorprendre José Antonio Caro amb un xut col·locat. El gol havia arribat en un minut psicològic i permetia als grana afrontar la segona meitat amb més tranquil·litat i confiança.

Però les coses no van trigar a torçar-se, perquè dues pilotes perdudes pel mig del camp grana van permetre a Marc Gual protagonitzar dues accions seguides en què va conduir la pilota i va fer bones passades a un Ivi que va demostrar un gran encert en la definició, primer controlant la pilota i posant-se-la a la cama esquerra per superar Reina amb un xut creuat i després aprofitant la indecisió de Suzuki i tornant a batre el porter andalús per baix. El Nàstic, però, és ara un equip més fort anímicament i va tenir capacitat de reacció malgrat veure's, de cop i volta, al darrere en el marcador. Després d'una rematada alta de Mossa en un córner, Emana va conduir la pilota en atac i, abans d'entrar a l'àrea i després d'una finta, va connectar un xut que va tocar en Álex Muñoz i va fer que la pilota descrivís una paràbola impossible per al porter local. La pilota va tocar el pal abans d'entrar. Després del gol, el Nàstic es va mantenir agressiu en atac, gràcies sobretot a la profunditat per la banda dreta que va guanyar amb l'entrada de Gerard Valentín, i Tejera va fer lluir-se José Antonio amb un xut proper. Però en els últims minuts, el filial va pressionar i va acabar el partit amb més intenció ofensiva, amb un xut de Marc Gual com a acció més destacada.