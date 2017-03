Ara, pel segon lloc

En el moment més difícil de la temporada, venint d'una derrota a casa contra el Saguntí i afrontant una sèrie de quatre rivals directes, el Badalona se n'ha sortit de la millor manera. Les tres victòries i un empat que ha aconseguit en els últims quatre partits han permès a l'equip de Manolo González obrir una escletxa de sis punts respecte al cinquè i començar a pensar, tal com va dir ahir el tècnic, a assaltar el segon lloc. Els escapulats, que són a quatre punts de l'Alcoià, van signar un partit esplèndid ahir contra l'Atlètic Balears, a qui gairebé han descartat de la lluita per la promoció d'ascens.

El Badalona va ser molt oportú en cadascuna de les seves dianes. La inicial d'Oliva només de començar rematant una centrada de Moha va encarrilar un xoc que de seguida va tenir la rèplica en forma d'empat de Luciano Becchio. Aquí, els escapulats van ser pacients i no es van posar nerviosos en un tram de partit amb les forces equilibrades abans del descans.

Només de sortir dels vestidors, Víctor García va tornar a avançar el Badalona entrant a l'àrea des de la banda esquerra i batent Aulestia per baix. A partir d'aquí, els de Manolo González van veure com el seu rival intensificava la seva voluntat ofensiva. Tot i això, els de Ziege van enviar una pilota al travesser en un lliure indirecte dins de l'àrea de Morales. En aquesta circumstància, el Badalona va trobar oportunitats per jugar al contraatac i explotar la velocitat dels seus jugadors. D'això se'n va aprofitar per sentenciar l'enfrontament: Oliva va conduir l'acció per la banda esquerra i va creuar massa el seu xut però Bruno va recollir la pilota per marcar a porta buida.