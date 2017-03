Fortuna en la igualada

al local Juanjo per doble amonestació (70').

SABADELL: Ezkieta, Barrio, Viale, Manu Torres; Paris Adot, Juanjo, Adri Díaz, Barcina (Jordi López, 77'); Borjas (Jordan Gaspar, 68'), Gai Assulin (Migue, 48') i Carreño. BARÇA B: Suárez, Palencia, Marlon (Romera, 72'), Martínez, Cucurella; Fali (Mboula, 56'), Xemi (Carbonell, 70'), Gumbau; Alfaro, Perea i Marc Cardona. GOLS: 1-0 (12') Marlon, en pròpia porta. 1-1 (94') Perea. ÀRBITRE: Caparrós Hernández. T.G.: als locals Manu Torres i Jordi López; als visitants Marlon i Gumbau. T.V.: al local Juanjo per doble amonestació (70'). PÚBLIC: Uns 7.000 espectadors a la Nova Creu Alta.

El Barça B va incrementar d'un punt la distància respecte a l'Alcoià en el lideratge gràcies a l'empat a última hora que va aconseguir contra el Sabadell. Els arlequinats, encallats en el joc de creació des de fa molts partits, es van limitar a defensar-se durant tot el matx i van estar a trenta segons d'endur-se el premi de la victòria però un afortunat gol de Perea (95') va deixar el repartiment de punts.

El Barça va posar setge des dels instants inicials i el partit va començar amb un xut a la fusta de Perea i una mitja volta de Fali que va posar en alerta Ezkieta. El Sabadell, però, es va avançar sense xutar a porta gràcies a una centrada de Barcina que va rebotar a les cames de Marlon i es va introduir en la pròpia porteria. El gol no va aturar el domini dels blaugrana, que continuaven perdonant, en concret amb accions de Cardona i Gumbau. La defensa de tres centrals i dos laterals del Sabadell feia aigües per les pilotes a l'espai i per això, Guille Romo, va acabar canviant a una línia clàssica de quatre. Amb aquesta mesura, els arlequinats van estabilitzar el partit fins al segon temps.

Des del gol, el Sabadell no va fer res per incrementar l'avantatge. A mesura que passaven els minuts, especialment després del descans, s'anava endarrerint. Aquesta tendència es va accentuar després de l'expulsió de Ciércoles a vint minuts del final. El Sabadell també va protestar un penal sobre Manu Torres que l'àrbitre no va assenyalar.

Com es podia esperar, els últims instants van ser de setge blaugrana i després de sovintejar el perill, els de Gerard van obtenir el premi de l'empat en un xut des de la frontal de Perea que va rebotar en Barrio i va provocar una paràbola impossible d'aturar per Ezkieta (95').