Escales amunt cap a primera

Fa tot just quinze dies, i amb la tranquil·litat de tenir vuit punts més que el tercer classificat, el Girona es preparava per afrontar una sèrie exigent que coincidia amb el mes de març, en què hi havia programats tres partits contra perseguidors seus en la lluita per l'ascens directe. A mig camí, l'escenari no pot ser més engrescador per als blanc-i-vermells, que no només han estat capaços d'administrar l'avantatge, sinó que l'han fet créixer fins als onze punts, una distància que comença a fer la sensació de convertir-se en un mur inabastable per als que venen al darrere. El Girona camina amb pas ferm cap a primera divisió i diumenge tindrà la possibilitat d'accelerar encara més i deixar un altre rival –el Cadis– molt afeblit, i això que arribarà com a tercer classificat a Montilivi.

Anar pujant