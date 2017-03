Salinas, l'inconformista

No és fàcil per a cap davanter fer-se lloc en la segona B, en què els atacs són previsibles i les defenses, molt dures. Només qui aprofita les seves oportunitats hi sobreviu. Per això, Manuel Expósito Salinas (Granada, 1990) està esprement al màxim l'oportunitat que li van donar a l'Hospitalet. Ja ha fet vuit gols, amb els quals ha igualat el seu sostre a la segona B en una temporada. Però en vol més. El doblet de diumenge passat contra el Vila-real B va donar un punt al conjunt riberenc, manté la imbatibilitat des de fa cinc partits, però no ha estat suficient perquè l'equip surti de les posicions de descens.

Salinas havia brillat en el grup balear de la tercera divisió amb el Penya Esportiva Santa Eulàlia (33 gols) i Jonathan Risueño, coneixedor de la zona, no va dubtar a donar-li l'oportunitat a l'Hospitalet. El davanter no havia tingut bones experiències a segona B (en el grup 1 amb el Coruxo i en el grup 4 amb el Linares) a causa de les lesions, però enguany està responent amb gols. “És una categoria molt competida en què els camps condicionen molt i, tot i que penso que el grup 3 està lleugerament per sota del 4, són els dos més difícils”, afirma el davanter granadí, que tot i el registre tan positiu de gols (8) no està del tot satisfet: “Amb una mica més de fortuna n'hauria fet més, però bé, encara queden moltes jornades per acabar la competició.”

Salinas, però, no es pren aquesta temporada com una reivindicació personal ni res semblant, només vol que l'Hospitalet se salvi. És per això que no està del tot satisfet amb el punt obtingut contra el Vila-real B al Municipal tot i el seu doblet. “El resultat ens va deixar una sensació agredolça, perquè no és positiu, però, en canvi, l'equip va demostrar que està transmetent molt bones sensacions”, afirma el davanter, que va mantenir un frec a frec en el gol amb Leo Suárez, autor de dos golassos en el mateix partit. Ara els riberencs es troben en un tram de calendari complicat ple d'equips de la part alta en què, de moment, se n'ha sortit prou bé (empats a Alacant contra l'Hèrcules i a casa contra el Vila-real B). Alcoià i Balears els esperen.