En mans de Manel Martínez

El Llagostera va sumar dissabte una victòria vital contra el Gavà (1-0), rival directe en la lluita per la salvació, que va servir als gironins per sortir de la zona de descens i, de retruc, superar els gavanencs en la taula. El Llagostera va patir de valent per sumar els tres punts, ja que el gol de la victòria no va arribar fins al minut 83, quan tot apuntava cap a un empat. L'autor del gol llagosterenc va ser Manel Martínez, que continua demostrant la seva gran importància dins l'equip que dirigeix Oriol Alsina. Els números parlen per si sols, i és que el davanter cedit pel Girona ja ha marcat 13 dels 31 gols del seu equip (el percentatge és d'un escandalós 41,9%), la gran majoria dels quals decisius per puntuar. El de dissabte a Palamós va ser un autèntic golàs (l'atacant es va inventar un barret per sobre del defensor abans de definir amb un xut creuat), que deixa Manel com a tercer màxim golejador del campionat, només superat pel pitxitxi del Gavà, Boris Garros (19 gols), i per un altre conegut killer de la categoria com és Carlos Martínez (Vila-real B), que n'ha fet 17.

La incidència de Manel en el Llagostera és evident i obertament reconeguda pels seus companys d'equip, com també pel tècnic Oriol Alsina. “No era fàcil fer el gol de Manel, però té sang freda i aquesta temporada està creixent molt. La gent només veu els seus gols, però a més ens aporta molt de treball i sacrifici, està preparat per jugar a 2a A”, explica Alsina. “Tretze gols són molts, i més jugant en un equip de la part baixa. Ens està donant la vida i esperem que continuï així”, comenta el davanter Manu Gavilán, que dissabte va participar en els últims minuts del partit. També va donar la seva opinió el lateral Raúl Fuster, titular indiscutible des de la seva arribada en el mercat d'hivern: “Estaria bé que més jugadors marquessin, però mentre donin punts ens és igual qui faci els gols.”

El Llagostera ahir va descansar i avui tornarà a l'activitat amb un entrenament a Palafrugell per començar a preparar el pròxim partit al camp del líder, el Barça B (dissabte a les 18 h i per Esport3).