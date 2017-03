Consens amb l'ascens directe

1. Crec que no n'hi ha cap, el Girona té molt avantatge i no està donant cap símptoma de fragilitat, no et sabria dir cap equip capacitat per assolir la segona posició. El Girona és un equip amb un sistema que li funciona molt bé, té molta intensitat i moltes variants pel que fa a l'onze.

2. Sí, crec que les dues primeres posicions estan gairebé definides. No és definitiu, perquè la segona A és molt igualada, però crec que per fi serà l'any del Girona, tenen molts punts de marge respecte als seus perseguidors. Els està anant bé contra els equips de la part alta i crec que només mantenint els números de casa en faran prou per pujar directament.

3. Potser per l'igualtat de la categoria sí que sorprèn, però veus la intensitat i la plantilla que tenen i ja no tant. També ara tenen el potencial econòmic al darrere que els ajuda, ho tenen tot per poder pujar.

4. Destacaria la fe que tenen en el seu sistema i les moltes variants que ofereixen els seus jugadors.

5. Seria molt dur jugar el ‘play-off'. Poques vegades puja el tercer classificat.