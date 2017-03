Una garrotada final

El Palamós va empatar ahir al Narcís Sala en el partit ajornat contra el Sant Andreu (1-1) corresponent a la jornada 25. Va ser un punt amb un sabor agredolç, i és que els palamosins van rebre el gol de l'empat en el minut 88 de partit, quan ja gairebé celebraven la victòria. Amb l'empat, el conjunt que dirigeix Joan Mármol és setè amb 42 punts i queda a quatre de la zona de promoció d'ascens quan queden nou jornades per al final del campionat, amb el somni de jugar el play-off com una fita complicada però no impossible. Serramitja va avançar els palamosins en la primera meitat (17'), Medina va enviar una pilota al travesser després de la represa i Llamas va empatar al final pel Sant Andreu (88').

En el primer temps els de casa hi van posar les ocasions i els visitants, l'encert. D'aquesta manera es pot explicar que els empordanesos arribessin al descans amb el marcador a favor. Qui va obrir la llauna, en el minut 17, va ser Marc Serramitja, que va culminar una bona acció personal amb un xut des de l'interior de l'àrea que va sorprendre Segovia. El porter quadribarrat no va veure bé l'acció i va reaccionar tard. El gol va esperonar el Sant Andreu, que va topar de manera reiterada amb les bones intervencions de Manzano. I és que el porter visitant va salvar una bona rematada de cap de Carroza (20'), un xut de Juanan (31') i, sobretot, una rematada a boca de canó de Guerrero (32'). Ho intentaven els d'Azparren però no hi havia manera. La bona tasca del porter i de la defensa del Palamós va impedir que hi hagués cap més gol en el primer temps.

Amb la mel als llavis