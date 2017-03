El moment de fer coixí

El Nàstic està en un moment dolç que ha d'aprofitar. Després de guanyar tres partits seguits i d'empatar diumenge passat al camp del Sevilla Atlético, l'equip tarragoní és el quinzè classificat i té tres punts de marge respecte a les places de descens a segona B. No ha d'oblidar, però, que s'ha passat gairebé tota la temporada cuer i que no ha estat fàcil abandonar les últimes posicions, encara que ho hagi semblat per la rapidesa en què s'ha produït. Ara, per tant, el Nàstic ha de mantenir el ritme, aprofitant l'embranzida i sense deixar-se portar per un excés d'optimisme.

La visita aquest vespre de l'Elx és una bona oportunitat per continuar millorant la situació, ja que té, a més, un valor anímic afegit: és l'únic partit de la jornada avançat a avui, de manera que vèncer equivaldria a pressionar els rivals directes i a atrapar, de manera provisional, els equips de la zona mitjana. Ara mateix, el Nàstic, quinzè, està a només tres punts de l'onzena posició, ocupada pel Reus. També té tres punts més que el Nàstic el seu rival d'avui, un Elx al qual li costa vèncer però que sol vendre cara la seva pell. L'equip del Baix Vinalopó només ha guanyat dos dels deu últims partits, però han estat victòries de prestigi contra rivals en bona forma, el Lugo a l'Anxo Carro i el Girona al Martínez Valero. L'Elx és un equip competitiu sempre, però especialment a camp contrari, tal com han comprovat, a més del Lugo, el Reus, el Saragossa i l'Osca, derrotats per l'Elx en els seus respectius estadis.

Juan Merino mantindrà el 3-5-2, que li està donant bons resultats, amb poques variacions –potser el retorn de Valentín a la titularitat– i amb Emana i Delgado, els golejadors del partit contra el Sevilla Atlético, com a futbolistes més avançats.