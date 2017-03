Oribe guia el Vilafranca en una golejada incontestable

als locals Medina i Via; als visitants Mur, Héctor i Cano.

VILAFRANCA: Kilian, Guti, Russo, Fontanils, Eric Via, Medina (Díez, 60'), Guzmán, Jordi Oribe, Víctor Oribe (Josu, 77'), Hernando (Santi Triguero, 70') i Aday. GRANOLLERS: Santaló, Mur, Valls, Fran Fuentes, Font, Joel (Ramon Suárez, 69'), Gil (Javi Sánchez, 62'), Héctor, Cano, Cristian Hidalgo (Jaume, 46') i Carrillo. GOLS: 1-0 (23') Oribe. 2-0 (27') Oribe de penal. 3-0 (48') Jordi Oribe. 4-0 (75') Oribe. 5-0 (78') Aday. 6-0 (90') Santi Triguero. ÀRBITRE: López Jiménez. T.G.: als locals Medina i Via; als visitants Mur, Héctor i Cano. T.V.: vermella directa al local Mur (26'). PÚBLIC: 200 espectadors al municipal de Vilafranca.

Mentre els seus perseguidors continuen perdent punts, ara l'un ara l'altre, el Vilafranca es manté ferm en la tercera posició. Ahir, el degà penedesenc va etzibar una golejada al Granollers, que ja té mig lligada la permanència i que, per poc que sumi, no es jugarà res al final de la lliga. L'equip d'Albert Càmara va quedar molt afectat per l'expulsió de Mur en el minut 26 i es va rendir davant l'efectivitat de l'equip local i en concret de Víctor Oribe, que es va tornar a lluir amb un hat-trick amb què arriba a la xifra de dotze gols marcats aquest curs.

Els d'Iván Moreno van ser amos i senyors del partit durant els noranta minuts i ben aviat s'haurien pogut avançar amb una rematada de Fontanils en un servei de córner que va sortir fregant el travesser. Tot i això, es van avançar gràcies a una rematada d'Oribe al segon pal a centrada del lateral Via. Tres minuts després, va arribar la jugada clau del partit quan Mur va evitar el gol local amb les mans i va ser expulsat. El conseqüent penal, a més, va ser transformat per Oribe, que va enganyar Santaló, ahir titular davant Colchero. Si el Granollers tenia alguna possibilitat de ficar-se en el partit, la va esgotar Kilian, que va aturar el xut de Joel. Tret d'això, el bagatge ofensiu dels vallesans va ser inexistent.

Passeig militar