Un punt amargant

at. llevant

sabadell 2 at. llevant 2 SABADELL: Ezkieta, Javi Barrio, Paris Adot, Manu Torres, Lucas Viale, Adri Díaz, Carreño, Jordi López (Jordan Sánchez, 75'), Borjas (Migue García, 67'), Peláez (Clausí, 38'), Txomin. ATLÈTIC LLEVANT: Sotres, Andreu (Boris, 45'), Álvaro Moreno, Kaiser, Fran, Hacen (Álex Gil, 63'), Son, Pepelu, Allyson (Ito, 21'), Arturo i Manu Viana. GOLS: 1-0 (10') Lucas Viale. 2-0 (33') Peláez. 2-1 (52') Arturo. 2-2 (72') Arturo. ÀRBITRE: Pérez Peraza. T.G.: als locals Txomin, Lucas Viale i Manu Torres; i als visitants Andreu, Viana i Sotres.

El Sabadell continua encallat. Si diumenge de la setmana passada va veure com se li escapava la victòria en el temps afegit, ahir la història va ser similar: l'Atlètic Llevant va neutralitzar en el segon temps un 2-0 a favor dels arlequinats, que van acabar el matx frustrats, perquè el resultat no els desenganxa de la zona perillosa de la classificació.

El matx d'ahir va ser força obert. Això sí, hi va haver més intensitat que no pas ocasions de gol. En aquest context, el Sabadell va tenir la inspiració de cara, ja que sense generar gaire perill, va marcar dos gols en el primer temps. En el minut 10, Lucas Viale va obrir la llauna amb un xut precís de falta i, en el 33, Peláez va ampliar la diferència aprofitant una bona assistència d'Adri Díaz. Amb tot, es va arribar al descans amb bones sensacions, ja que l'Atlètic Llevant és l'equip que marca menys gols de la categoria. Això, però, no va ser garantia de res, ja que el filial granota té fam i ho va demostrar després de la represa, en què va neutralitzar l'avantatge local.

Primer, Arturo va aprofitar una recuperació del seu equip (52') i, vint minuts després, el mateix futbolista va empatar amb un xutàs des de fora de l'àrea. 2-2 i encara gràcies per al Sabadell, ja que en el tremps afegit Boris va enviar massa alt una rematada de cap.