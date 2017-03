La millor reivindicació

El Reus necessitava una victòria com la d'ahir a Tenerife. Havien aparegut pors després de vuit partits sense guanyar i els dubtes sobrevolaven un equip que no aconseguia recuperar la millor versió. A la gespa de l'Heliodoro Rodríguez López, però, es va tornar a veure l'equip revelació de la temporada, el visitant temible, per sòlid i eficaç, que planta cara a tots els rivals, per imponent que sigui l'escenari. El d'ahir, l'històric camp del Tenerife, encara no havia vist cap victòria visitant en tota la temporada i esperava tres punts més d'un equip llançat que feia onze partits que no perdia. El Reus, però, va mostrar les seves credencials habituals, i amb molt ordre i atenció defensiva, un segur Edgar Badia i un punt de sort –el local Lozano va topar amb el pal en els últims minuts de la primera meitat– va mantenir la porteria a zero. I, en atac, es va mostrar més dinàmic que últimament i va tenir l'encert d'aprofitar una de les accions ofensives més perilloses, una bona passada a l'espai d'Alberto Benito que Máyor va resoldre amb sang freda davant Dani Hernández (14'). La victòria permet al Reus mantenir la zona perillosa a distància i, de fet, ja torna a estar més a prop del sisè que del dinovè.

El Reus va trobar, de seguida, espai on combinar entre les línies d'un Tenerife massa separat i obert. Ricardo Vaz va acabar amb una mala centrada una bona jugada ofensiva dels visitants, preludi del gol decisiu. Alberto Benito va trencar el mig del camp canari gràcies a una passada en curt de Ramon Folch i a un bon canvi de ritme. Va aixecar el cap, va veure com Máyor iniciava un moviment en diagonal i li va passar la pilota en el moment just, i en la direcció idònia, per deixar-lo en posició franca davant Dani Hernández. Un toc subtil del davanter d'Asp va ser suficient per batre el porter local.

Els minuts posteriors al gol van mostrar un Reus molt ordenat i sòlid, i un Tenerife lent i amb poques idees, que només va aconseguir portar la pilota a prop d'Edgar Badia amb centrades inofensives. No va ser fins a la recta final de la primera meitat que els locals es van espavilar. Primer, Edgar Badia va desviar una volea de molt a prop d'Amath després de rebutjar amb el puny una centrada complicada des de la dreta i, en el minut 42, Cámara va penetrar a l'àrea visitant amb una gran acció individual i Lozano va rematar la seva centrada al pal.

Per a la segona meitat, el Reus va intentar tenir més la pilota per no patir, i en els primers minuts va aconseguir certa continuïtat amb la possessió i va protagonitzar alguna arribada a l'àrea visitant, com una jugada en què Guzzo va demanar penal i Ricardo va xutar fora. El Tenerife, però, va donar més sensació de perill, sobretot en una acció ràpida d'Amath completada amb un xut de molt a prop de Cristo salvat amb el peu per Badia (63'). Amb Jorge Díaz i Fran Carbia al camp, el Reus va guanyar en presència ofensiva per mantenir a ratlla el rival, que en la part final del partit només va inquietar la defensiva reusenca amb els xuts de Cristo i Amath, aturats per Badia.