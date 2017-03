El maldecap dels onze metres

El Badalona està quadrant una gran temporada amb una trajectòria impecable que el manté en la quarta posició, a cinc punts del cinquè classificat. Però el conjunt de Manolo González no pot estar del tot content. Aquesta temporada té un gran maldecap en forma de penals a favor, ja que ha fallat sis penals dels deu que ha xutat entre partits de lliga i copa Federació. Els dos últims, els més sagnants, ja que a Mallorca en va fallar dos –de dos llançadors diferents– en el mateix partit i el conjunt escapulat es va quedar a les portes del triomf (0-0).

Manolo González ha provat cinc llançadors diferents en els vuit penals que el seu equip ha llançat en la lliga: Gerard Oliva (1/3), Musa (1/2), Agudo (1/1), Coch (0/1) i Víctor Garcia (0/1). En la copa Federació, a més, Bruno va fallar el que va xutar contra la Pobla de Mafumet (0/1) i Carlos Calvo (1/1) va marcar el que va xutar contra l'Sporting B. “No hi hem de donar més voltes perquè a primera divisió també es fallen penals i no passa res”, va dir l'entrenador del Badalona, Manolo González, que vol treure pressió als jugadors a l'hora d'enfrontar-se als onze metres. “I, a més, és un fet que no es pot entrenar perquè el que sents durant un partit, quant a pressió, no es pot traslladar a un entrenament”, va manifestar el tècnic, al·ludint a una qüestió psicològica en aquest aspecte del joc.

Errades que valen punts