Contra els dubtes i les pors

La mala ratxa havia portat el Reus, per primera vegada aquesta temporada, més a prop de la zona de descens que de les places de fase d'ascens. El triomf del Tenerife, combinat amb les derrotes del Mallorca (per baix) i del Getafe (per dalt), l'han tornat a situar més a prop del sisè (a cinc punts) que del dinovè (a set). La lluita per la fase d'ascens s'ha posat més emocionant en les últimes jornades, sobretot després d'aquest cap de setmana, en què el Tenerife, l'Oviedo i el Getafe han perdut i tots els perseguidors, és a dir, l'Osca, el Valladolid, el Lugo, el Reus, l'Elx i el Sevilla Atlético, han guanyat. Les distàncies entre el quart i el dotzè s'han escurçat.