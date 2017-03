L'hora d'esmorteir el cop

Acostumat a col·leccionar alegries, el Girona va tenir un sotrac gros el dia que Montilivi es preparava, amb les grades gairebé plenes, per fer un cop d'autoritat qui sap si definitiu en el camí cap a primera divisió. Va sortir creu contra el Cadis, i l'1-2 va deixar l'equip gironí amb un marge de vuit punts abans d'una visita de molta exigència al Carlos Tartiere d'Oviedo. La primera derrota del curs a Montilivi va ser una patacada contra el perseguidor que més a prop tenia, i ara l'equip de Pablo Machín necessita encaixar el desencís i refer-se. Ho va començar a assumir ahir la plantilla, en el primer contacte a l'estadi després de la derrota.

Els jugadors van trigar més d'una hora a sortir al camp annex a començar l'entrenament, perquè primer hi va haver sessió de vídeo, que habitualment o no es fa l'endemà mateix o no és tan llarga. “Hi va haver petits errors, circumstàncies del partit en què es prenen decisions. Si surten bé, ningú diu res. Si surten malament, la gent en parla. És normal. S'ha d'acceptar i superar-ho”, explicava Fran Sandaza. Com ja havia fet després del partit el tècnic, Sandaza va destacar el paper que havia fet l'equip en la segona meitat contra el Cadis: “Ens hem de quedar amb les sensacions que vam mostrar, que van ser molt bones i que van estar a punt de donar-nos un punt que hauria estat perfecte.” La plantilla considera que la relliscada no els ha de fer sortir del camí traçat fins ara. La recepta és clara: tranquil·litat i treball. “Hem d'estar tranquils, sense perdre la confiança ni tornar-nos bojos, i estar si fa falta encara més concentrats, cuidar-nos tots i començar a pensar que cada partit serà una final”, va assenyalar Sandaza. “És veritat que vam perdre una bona oportunitat, però tot això ens ha de fer valorar més en quina posició estem i l'avantatge que tenim, gràcies a la feina que hem fet. I s'ha de mantenir aquesta línia que és la que ens ha dut a l'èxit.”

Amb dotze jornades al davant, el Cadis és a vuit punts del Girona, i al darrere hi ha el Tenerife i l'Oviedo, amb dotze punts menys que els blanc-i-vermells. Un sol rival? “Mai se sap. Potser d'aquí a una setmana ho veiem diferent. Tot costarà molta feina i cada partit serà molt dur. I com més s'acosti el final, encara més. Nosaltres hem d'afrontar aquests vuit punts de marge pensant que els hem de mantenir o superar, perquè aquest equip pot amb això i amb més”, sentencia el davanter.

Avesats a aixecar-se