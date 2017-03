Revulsius entre cometes

Si alguna cosa està demostrant aquesta temporada la segona A és que, abans de canviar d'entrenador, cal pensar-s'ho dues vegades. Dels dotze relleus que hi ha hagut abans de l'última jornada de lliga –el tretzè i de moment últim va ser diumenge el de Raül Agné a Saragossa–, només tres han tingut l'efecte esperat. Per a la majoria d'equips que han canviat de tècnic els problemes continuen i es manté la situació compromesa.

La trajectòria de Raül Agné –rellevat per César Láinez, que va ser presentat ahir– a la banqueta del Saragossa és l'habitual d'un entrenador substitut aquesta temporada a segona A. Luis Milla va deixar l'equip aragonès tretzè amb una mitjana d'1,18 punts per partit, i amb Agné el Saragossa no només no s'ha apropat a la zona alta, objectiu del club, sinó que ha retrocedit fins a la quinzena posició, amb una mitjana d'1,16 punts per partit. El Saragossa és el tercer equip amb dos canvis d'entrenador. Els altres dos, el Rayo Vallecano i el Mirandés, han empitjorat amb cada relleu. L'Alcorcón, el Còrdova i el Mallorca tampoc no han trobat un revulsiu en el canvi a la banqueta, mentre que l'Almeria espera que Luis Miguel Ramis, que diumenge va debutar amb derrota, tingui més sort. L'interí que ha fet la transició entre Soriano i Ramis, Fran Fernández, no ho ha fet gens malament en els dos partits que ha dirigit: una victòria i un empat.

L'altra cara de la moneda l'ocupen el Getafe, el Nàstic i l'UCAM. El millor relleu és, fins ara, el de la banqueta del Getafe, que era penúltim quan Cosmin Contra va ser rellevat per Bordalás, que dobla la mitjana de punts del romanès i que ha dut l'equip madrileny a la zona alta. La segona millor mitjana de punts d'un substitut és la de Juan Merino, que va agafar el Nàstic cuer i que l'ha situat fora de les places de descens. Ara és divuitè després de la derrota de divendres contra l'Elx. Francisco Rodríguez també ha millorat els números de Salmerón a l'UCAM, catorzè classificat.