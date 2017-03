La solidesa que no arriba

El Nàstic ha canviat molt de la temporada passada a l'actual. En defensa, per exemple, fa un any era un equip solvent que amb prou feines modificava una rereguarda que funcionava. Gerard Valentín i Mossa als laterals i Xavi Molina i Suzuki a l'eix de la defensa van ser gairebé intocables en la recta final de la temporada en un equip que va acaronar l'ascens a primera divisió. Aquest curs, en canvi, malgrat comptar amb aquests quatre futbolistes, no aconsegueix tenir solidesa i han estat molts els canvis de noms, i també de maneres de jugar, de la rereguarda, una línia que la majoria d'equips sol tocar tan poc com pot durant la temporada. Vicente Moreno no va arribar mai a trobar la fórmula defensiva encertada i va provar molts jugadors de manera que gairebé mai va repetir una línia defensiva. I Juan Merino, quan semblava que havia trobat el sistema que li permetia obtenir bons resultats –el 3-5-2–, ha vist com l'equip era especialment vulnerable en els dos últims partits.

Els minuts de desconnexió defensiva en la segona meitat del partit al camp del Sevilla Atlético es van pagar amb dos gols que van impossibilitar la quarta victòria consecutiva (2-2). En l'última jornada, divendres passat contra l'Elx, el Nàstic va fer aigües durant tota la primera meitat. La defensa de tres centrals –entre els quals Mossa, habitualment lateral esquerre– rebia poques ajudes dels laterals i l'equip es veia desbordat per contenir els atacs del rival, que, a més, es va mostrar molt efectiu en una primera meitat que va acabar 0-3. La segona part va sobrar (1-3). Després del partit, Juan Merino va admetre que havien estat totalment superats per l'Elx i que calia analitzar tot el que es va fer malament perquè no torni a succeir. “Ser defensivament molt forts ha de ser la clau”, va admetre el tècnic andalús. El més probable és que dissabte al camp del Valladolid torni a fer canvis en defensa. Si manté la rereguarda amb tres centrals, el més probable és que jugui Suzuki al lloc de Mossa, que tornaria al lateral esquerre.

El davanter Manu Barreiro, autor del gol contra l'Elx, va defensar ahir el sistema emprat per Merino i va assegurar que és tot l'equip el que ha de defensar per evitar que el rival tingui espais per atacar. Barreiro admet que és un sistema atrevit, però assegura que és l'idoni si tots els jugadors són solidaris en la feina defensiva.