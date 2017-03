Flirtejant amb l'elit

De la gespa artificial del municipal de Santa Coloma de Farners a enfrontar-se a les illes Fèroe en un partit de classificació per al mundial de Rússia del 2018. Aquesta és la realitat d'un bon gruix dels futbolistes de la selecció andorrana, que combinen l'Andorra, de primera catalana, amb el combinat nacional. “Sé que és un tòpic dir-ho, però per a nosaltres és un somni fet realitat, som uns privilegiats”, diu Marc Pujol, migcampista de la selecció tricolor amb passat per equips catalans com el Sant Andreu, el Santboià o el Balaguer. “La majoria de futbolistes, entre ells jugadors que juguen a màximes categories, no poden dir que representen el seu país i s'enfronten als millors jugadors del món”, hi afegeix Cristian Martínez.

Allunyats d'aquest món, la primera catalana viu aliena a l'aturada per seleccions i aquest cap de setmana es disputarà la 26a jornada del campionat amb total normalitat. L'única excepció serà el Farners-Andorra, que es va jugar dimecres passat perquè els del Principat, com els equips de primer nivell, es queden en quadre durant les jornades de seleccions. “Per competir a la lliga no és ideal, però hi estem acostumats i tot el que vivim ho compensa”, explica Pujol, que veu com el seu equip ha d'ajornar els partits els tres caps de setmana que coincideixen amb l'aturada de seleccions. “Anem acumulant fatiga i els partits pesen a les cames, però en el tram final de temporada el més important és el tema psicològic”, opina Martínez,

“Els dos o tres dies que dura la concentració són com viure el món dels professionals. A mi el que em motiva és el campionat de lliga, el diumenge a diumenge, però la selecció és un premi i ens el prenem com a tal. Això sí, amb el màxim esperit competitiu”, explica Marc Pujol, que és conscient, però, que la victòria, en la majoria dels casos, és gairebé una utopia: “Les forces són extremadament desiguals.” Dissabte, contra les illes Fèroe, però, és un d'aquells partits en què es pot somiar amb la gesta, i més sobretot després d'aconseguir el triomf contra San Marino en un amistós disputat el mes passat. “No ens equivoquem, però. Les illes Fèroe no són una potència mundial, però la majoria dels seus jugadors sí que són professionals. Si volem aconseguir un bon resultat haurem d'estar concentrats al màxim, defensar i aprofitar alguna ocasió que tinguem”, avisen tant Pujol com Martínez, dos dels més experimentats de la selecció del país pirinenc.

La tercera divisió és a l'horitzó